Viniloversus: la importante banda de rock venezolano que debutará en Chile

Una de las bandas m√°s importantes de rock de Venezuela, Viniloversus, radicados en Miami y nominados en 2010 y 2012 a los Latin Grammy, agendaron su primer concierto en Chile.

La presentaci√≥n se realizar√° este viernes 6 de abril en Club Subterr√°neo, en el marco de su gira “Days of Exile”, nombre de su m√°s reciente √°lbum editado (2017).

Days of Exile presenta una marcada evolución del grupo, ya que se trata de su primer álbum completamente en inglés, donde logran explorar nuevas direcciones y apelar a nuevos retos. A través de los doce temas, se puede escuchar a Viniloversus en momentos más poderoso y versátil que en el pasado, con influencias que alcanzan desde Tame Impala a Rage Against the Machine. Es un álbum que habla de la migración y la perspectiva sobre lo que ocurre en su país de origen, desde un punto de vista social, pero también desde la perspectiva de las relaciones de sus integrantes.

La portada de “Days of Exile”, fue dise√Īada por VAM, dise√Īador con quien Viniloversus ganaron el Latin Grammy por ‚ÄúMejor empaque‚ÄĚ en el a√Īo 2012, gracias a su √°lbum “Cambi√© de Nombre”.

La agrupación está conformada por Rodrigo Gonsalves> (voz y guitarra), Juan Víctor Belisario (bajo, teclados y coros), Orlando Martínez (batería) y Alberto Duhau (guitarra y coros). Su discografía está conformada por las siguientes producciones: El Día es Hoy (2008), Si No Nos Mata (2010), Cambié de Nombre (2012) y Days of Exile (2017).

La apertura de este evento estará a cargo de la banda nacional de pop rock Fármacos, proyecto liderado por Diego Ridolfi, quienes recientemente actuaron en Costa Rica, Lima y USA, donde además realizaron una sesión para la radio emisora norteamericana KEXP.

Las entradas para el show de Viniloversus y F√°rmacos est√°n a la venta en Ticketmundo Chile.