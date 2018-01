Indignación en Francia por carta de un grupo de artistas contra la campaña #metoo

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 16:07

Las críticas a la carta en defensa de la “libertad de importunar” de los hombres, firmada entre otras mujeres por la actriz Catherine Deneuve, llovieron este miércoles en Francia, desde el gobierno hasta en las redes sociales.

Hay elementos “profundamente chocantes, incluso falsos” en esta tribuna publicada la víspera en el diario Le Monde, dijo la secretaria de Estado para la Igualdad, Marlene Schiappa, juzgando “peligroso” que según ella se minimizara en el texto las agresiones sexuales.

“La violación es un crimen. Pero cortejar de forma insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista”, escribieron un centenar de intérpretes -entre ellas Deneuve-, escritoras, investigadoras y periodistas.

Aseguraron defender “una libertad de importunar, indispensable a la libertad sexual” y denunciaron un regreso del “puritanismo”, surgido según ellas tras la ola de acusaciones contra el productor estadounidense Harvey Weinstein.

A raíz de ese escándalo, nacieron campañas como #Metoo y #Balancetonporc (“Delata a tu cerdo”, en francés), en las que decenas de miles de mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso o agresión sexual.

Sin embargo, para este colectivo, “esta fiebre de enviar a los ‘cerdos’ al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a ser autónomas, sirve en realidad a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, a los extremistas religiosos, a los peores reaccionarios”.

Defendieron además que una mujer no tiene porqué “sentirse traumatizada por siempre jamás por un hombre que se frota contra ella en el metro, aunque esto esté considerado un delito”.

“Ya nos cuesta trabajo que las jóvenes comprendan que frotarse contra ellas, frotar el sexo de un hombre contra una mujer en el metro sin su consentimiento, es una agresión sexual”, lamentó Schiappa.

La exministra Laurence Rossignol calificó por su lado la tribuna de “bofetada contra todas las mujeres que denuncian la depredación sexual”.

“Desprecio” a las víctimas

“No creo que las mujeres puedan acceder a la igualdad mientras sean vistas como objetos sexuales”, dijo Rossignol. Una contratribuna publicada por un grupo de feministas denunció por su parte el “desprecio” a las víctimas de violencia sexual.

“Cada vez que se avanza hacia la igualdad, aunque sea medio milímetro, hay almas buenas que nos advierten inmediatamente de que podríamos caer en el exceso”, afirmaron estas mujeres firmantes de un texto publicado en el sitio francetvinfo.

“En Francia, cada día, centenares de miles de mujeres son víctimas de acoso. Decenas de miles de agresiones sexuales. Y centenares, de violaciones”, recordaron. Para estas firmantes, las mujeres que rubricaron la primera tribuna “mezclan deliberadamente una relación de seducción basada en el respeto y el placer, con la violencia”.

“Qué pena que nuestra gran Catherine Deneuve se sume a un texto tan deplorable”, tuiteó la ex ministra Segolène Royal. Muchos internautas criticaron la tribuna, en particular el fragmento en que se invoca el derecho de una mujer a “velar por que su salario sea igual al de un hombre, pero a no sentirse traumatizada por siempre jamás por un hombre que se frota contra ella en el metro”.

“Propongo que Deneuve empiece por meterse en el metro en hora punta”, lanzó un internauta.