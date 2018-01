Es una tradición en todos los festivales de verano: la elección de la reina del certamen. En el Festival del Huaso del Olmué, el título se llama “Reina Huasa”, y este año ya tiene una nueva soberana.

Se trata de la integrante del jurado y periodista de Radio Bio Bio Scarleth Cárdenas, quien se impuso a Karen Bejarano, Camila Gallardo y Patricia Vergara, todas aspirantes a la corona.

“Emoción, me siento super contenta. Porque además la diferencia es grande. Se rompe un largo periodo en que TVN siempre eligió a su reina, y esta vez por primera vez Radio Bío Bío da vuelta esta historia”, contó la periodista a La Radio.

“Como no me voy a sentir orgullosa, si para tomarme bien en serio el trabajo de jurado me dediqué a ir a los ensayos, ir a las reuniones de trabajo, escuchar concienzudamente las canciones, porque hay que respetar a los artistas”, agregó sobre su labor en el certamen que finaliza esta noche.

El mérito de Scarlet no es menor ya que, debido a su trabajo como jurado, no pudo hacer campaña en terreno como las demás candidatas. Por lo mismo, sobre su primera medida como reina, aclaró: “Primero, voy a regar pipeño, en un día como hoy donde se esperan 35 grados, es la única solución”.