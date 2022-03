Las relaciones son difíciles y cuando llegan a su fin dejan una marca en las personas, que no siempre se manejan bien. Es ahí que muchas veces aparece el miedo a la hora de formar una nueva relación o retomar la vida sexual.

Un estudio conjunto de Centro Miintimidad y Angelo Constanzo Psicólogo, revela que el 72,8% de las personas encuestadas tiene miedo a empezar una nueva relación, y casi 70% tiene miedo a intimar sexualmente con una nueva pareja.

Odette Freundlich, directora de Centro Miintimidad y Angelo Constanzo, psicólogo y coach experto en relaciones, realizaron un estudio para evaluar este temor.

Así, en dicha encuesta participaron 169 personas en total, de las cuales el 21,3% eran hombres y el 78,7% mujeres. Su estado civil estaba compuesto por un 33,7% de solteros sin pareja estable, 18,9% con pareja estable y 17,8 casados.

Las razones del miedo a una nueva relación

Freundlich y Constanzo analizaron cuáles son las principales dificultades para comenzar una nueva relación son: no saber dónde conocer gente (33,1%); no le ha gustado las personas que ha conocido (24,9%); sólo quiere sexo (20,7%) ysus expectativas eran diferentes (20,7% ).

Frente a esto, Constanzo señala que las relaciones de pareja “activan heridas de infancia, traumas y estilos de apego, lo cual se ve reflejado en los resultados del estudio, mostrando sorprendentes cifras relacionadas con lo mencionado”.

El psicólogo y coach relata que los principales miedos son: sufrir (35,3%); ser rechazado (30%); que le sean infiel (30%); perder su espacio personal (24,7%) y entirse invadido con la relación de pareja (20%).

El ámbito sexual

Por su parte, Freundlich revela que las consultas más frecuentes en relación a disfunciones sexuales, son por dolor en las relaciones, miedo a no rendir en la sexualidad, anorgasmia, dificultad para controlar la eyaculación, lo cual se refleja en los resultados del estudio, con el 69,8% de la muestra que tiene miedo a intimar sexualmente.

La directora de Centro Intimidad comenta que, en ese sentido, los miedos más relevantes fueron: miedo a contagiarse de una ETS (34,9%); tener dolor (28,4%); no saber satisfacer a la pareja (29,6%); mostrar su cuerpo (29,6%); no rendir en el sexo (26,6%) y a no sentir placer ( 21,9%).

Cómo superar el miedo

“A través del estudio, podemos darnos cuenta de la gran desconfianza, temor e inseguridad que sienten las personas frente al hecho de iniciar una nueva relación y de reiniciar la vida sexual, provocando relaciones más pasajeras y con menos compromiso”, apunta la especialista.

Es importante, de acuerdo con Freundlich, aprender estrategias para lograr una comunicación más asertiva, poner límites, conocerse y autoexplorarse para saber qué le gusta a cada uno, cuánto está dispuesto a entregar y ceder, para mejorar la confianza, la autoestima, seguridad individual e interpersonal.