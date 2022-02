En un mundo donde las aplicaciones para citas abundan, un enfoque honesto sobre el amor podría convertirse en el nuevo romanticismo. Se trata de una apuesta que renueva, casi por completo, la forma en que hoy entendemos el cortejo y seducción.

Se trata del “Hardballing”, una tendencia más franca sobre el amor adoptada recientemente por la llamada Generación Z, jóvenes entre los 27 y 12 años que reniegan de “las vueltas” que se dan los enamorados y apuestan por una comunicación más directa.

A continuación, te contamos todo sobre esta interesante tendencia y sus alcances.

¿Qué es el “Hardballing”?

El “Hardballing” es la palabra en inglés que define el concepto de “Salir con intención”, un enfoque más sensato y honesto con respecto a las citas.

En concreto, la idea detrás es ser sincero con el otro y explicar tus intenciones y expectativas de inmediato, incluso antes de que lleguen a concretar una primera cita.

En palabras de Lakshmi Rengarajan, creadora del podcast “Paired by the People”, esta tendencia ha encontrado el clima ideal para prosperar a lo largo de la pandemia.

Y es que, en este período, las personas “bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que le da sentido a nuestras vidas“, señaló al medio BBC.

Según comentó Bela Gandhi, experta en relaciones de pareja, a la cadena Fox 32 de Chicago, el “Hardballing” es algo de “Sentido común que deberíamos haber estado haciendo hace tiempo en el mundo de las citas. Es saber lo que queremos y decirlo desde un principio“.

“Es dejar de añorar que la otra persona esté en la misma página que uno con respecto a lo que esperas de la relación y, en su reemplazo, decirlo con todas sus letras“, agregó la especialista.

¿Cómo practicar el “Hardballing”?

Según Gandhi, la mejor estrategia es ser “respetuosamente honestos” con nuestras potenciales parejas.

Por ello, si estás buscando el amor online, “puedes ser un ‘hardballer’ en la descripción de tu perfil de citas. Puedes decir que estás buscando ‘a tu media naranja’, que estás buscando una relación a largo plazo, o una compañía, o una relación que me lleve al matrimonio y a tener hijos“.

En cambio, si no usas aplicaciones de citas y buscas conocer gente de forma presencial, también puedes sumarte a esta tendencia.

“El primer paso es saber lo que quieres y, luego, estar dispuesto a hablar sobre aquello. Conoce a tu contraparte, conoce aquellos puntos en los que no puedes ceder y trata de manifestárselos a tu pareja dentro de las primeras seis semanas de relación”, declaró Bela.

¿Cuáles son sus beneficios?

Según Gandhi, adoptando este enfoque podrás guiar de mejor forma la búsqueda de la persona ideal para el sujeto y sus anhelos amorosos.

Además, el decir lo que uno quiere con honestidad evita el estrés y ansiedad asociados a una relación que recién comienza, en la que ninguno sabe “hacia dónde se dirigen”.

De acuerdo a Katie Ussery, terapeuta espiritual estadounidense consultada por The Huffington Post, experimentar las citas bajo esta tendencia podría ser liberador e inesperadamente positivo.

“A mí me gusta saber qué espera la gente de mí y quiero que ellos sepan lo mismo: amigos, socios e incluso dentro de un entorno laboral”, dijo.

A ello agregó que “Cuando salgo con alguien, incluso si es tan simple como ‘solo busco sexo’ o ‘quiero a alguien con quien tener citas divertidas’, me gusta saber qué quiere la otra persona antes de invertir demasiado o menos de mí misma”.

A su juicio, esta manera de vivir las relaciones con absoluta franqueza trae importantes beneficios: “Poca o ninguna confusión”. Incluso cuando las otras personas no responden muy bien a su postura, afirma que todo suma a su favor.

“Podría considerar las respuestas negativas como un inconveniente, pero por el contrario, las respuestas deficientes o que no coinciden con mis propias expectativas en realidad me están ayudando a esquivar situaciones y personas no deseadas, lo que siempre es positivo para mí”, afirmó.

Una respuesta al “ghosting”

Para muchos, la adopción de esta tendencia es una gran (y genuina) respuesta a otra tendencia que dejó muchos corazones rotos en los últimos años: el “ghosting”.

El “ghosting”, derivado de la palabra ghost (del inglés, fantasma), consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión y sin darle ninguna explicación, según indicó el medio La Vanguardia.

De acuerdo a Kimmy Seltzer, estratega de citas y presentadora del podcast “Charisma Quotient”, “La gente está buscando y exigiendo más seguridad, sobre todo en un momento de incertidumbre como el que trae la pandemia. Así que, en esencia, creo que el ‘hardballing’ es una forma de recalibrar a lo que se habían acostumbrado los solteros: la era del ‘ghosting’”, comentó al medio The Huffington Post.

Danielle Kepler, terapeuta estadounidense, agrega que la pandemia también ha vuelto más serias las citas.

“La pandemia nos ha enseñado a todos que la vida es corta y si sabes lo que estás buscando en una pareja, ¿por qué no decirlo directamente para que puedas seguir adelante si la otra persona no está alineada con tu lista de compromisos?”, declaró

El “Hardballing” en la práctica

Según Owen Moore, un consultor de 27 años entrevistado por la BBC, “Realmente creo en las citas con intención y honestidad”.

“Pero estoy teniendo muchas dificultades en cómo hacerlo sin que sea necesariamente incómodo”, manifestó.

Agregó que “Soy un convencido de que hay mucho gris en el mundo, por lo que no todo tiene que ser necesariamente blanco o negro“, dice.

Por ello, en caso de adoptar esta tendencia esperaría cierta flexibilidad de la otra persona. “No creo que la gente deba acudir a citas con la mentalidad de que si esta persona no encaja en cada una de mis casillas, no obtendrá una segunda cita“, aclaró.

Para Lakshimi Rengarajan la tendencia del “hardballing” se reduce a tener una sensación de control, algo más que necesario para muchos enamorados después de este par de años turbulentos que ha significado la pandemia.

Y tú, ¿estarías dispuesto a sumarte a esta tendencia?