Según el XXXIV Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax -correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, los deudores morosos llegaron a los 4.037.742 personas en Chile.

Y es que en el país, la cultura del ahorro para tiempos difíciles es escaza o no siempre es posible crear un pequeño colchón financiero. En internet hay múltiples ideas y consejos, y trataremos de ayudarte con algunos datos.

Uno de los más sencillos viene del libro de El manual del adulto funcional de María José Castro, más conocida en Instagram como Lady Ganga. Allí explica que el primer paso es organizarse.

Los pasos

Para ello recomienda en primer lugar un análisis de tus ingresos mensuales, no importa si es un sueldo mensual, honorarios o que varíe de mes a mes, lo importante es llevar un registro.

En segundo lugar, un seguimiento de los gastos mensuales, pero de absolutamente todos, desde el arriendo hasta el último pasaje que pagaste.

Todo esto debe ir en una planilla que se debe llenar sin miedo y con la pura y santa verdad. “Haciendo este ejercicio podrás visualizar cómo tus gastos se comportan y compararlo con tus ingresos, de esta forma, sabrás ejecutar un plan de acción”, dice la autora.

Esto reflejará todos los gastos que se realicen y será más fácil descubrir cuál es la fuga de dinero.

Presupuesto

Con eso listo, establece un presupuesto, donde destines a cada ítem un monto de acuerdo a lo que crees que es necesario, dejando también espacio para la recreación y los “gustitos”, aunque siempre consciente que hay algunos que es posible limitar, como el streaming que simplemente no usas.

Con todo eso en mente, destina un presupuesto que irá para el ahorro y que no podrás tocar a menos que sea una emergencia real.

Alternativas para ahorrar hay muchas, puedes abrir una cuenta en el banco, algunas incluso sacan el monto mensual automáticamente; pero también puedes hacerlo a la antigua y guardarlo en un sobrecito.

En el mismo texto se cita el libro de All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, donde se enseña la regla del 50, 20 y 30. Básicamente es dejar el 50% de los ingresos para gastos básicos y pago de cuentas; 20 para ahorrar y 30 para gastos personales.

En cuanto a los gastos personales, es importante aprender a manejar aquellos pequeños que van consumiendo el presupuesto rápidamente y sin que lo notemos, como la compra de un café diario innecesario o las botellas de agua.

Sal de las deudas

Si la organización no es lo tuyo y las deudas superan tu presupuesto hay otras medidas

De partida, jamás pagues el mínimo que te ofrece cada tarjeta, ya que sólo pagarás los intereses y la deuda seguirá. En su lugar, repacta con la entidad financiera, para llegar a un acuerdo en el que aumenten las cuotas pero el valor mensual que pagas sea mucho menor.

Ten presente que las deudas también tienen un plazo de vencimiento. “En Chile las deudas prescriben después de 5 años, pero hay que tener cuidado, ya que mientras no hayan prescrito, la empresa aún puede demandarte y por lo tanto quitarte tus cosas”, asegura Armando De Laire Forttes, Abogado y Socio Fundador de Adiós Deudas, equipo jurídico que apoya a los deudores.

“Esta es una buena solución solo si la empresa a la que le debes no ha realizado una acción de cobranza en mucho tiempo. Si ha pasado más de 1 año sin noticias, entonces es poco probable que sigan con el proceso y ahí si te conviene esperar la prescripción”, añadió.

También lee sobre la Ley de Quiebras. Esta opción permite comenzar de cero y extinguir las deudas de forma definitiva. La ley le da al deudor la opción de rematar sus bienes y con el dinero que se saque pagar la deuda.

Aquí no importa si los bienes son pocos y la deuda muy grande, lo que se saque de ganancia bastará para que quede todo saldado. Esta ley igual entrega la opción de repactar las deudas con mejores beneficios.