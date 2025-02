Un usuario de la red social Reddit, identificado como suenoimposible y originario de Nueva York, Estados Unidos, expresó su deseo de aprender a hablar como un chileno, solicitando ayuda para aprender palabras, jerga y acento chileno básico. Las respuestas no se hicieron esperar, recibiendo una serie de consejos humorísticos y algunos más correctos, destacando la complejidad de palabras como "weón" y sus variaciones que suelen confundir a los extranjeros. Algunos usuarios le aconsejaron frases como "Aprende a usar la wea, wn, la cosa y el culiao y con eso quedai\' como rey", mientras otros le dieron explicaciones más detalladas sobre el uso de ciertas expresiones. La publicación desató una ola de creatividad y humor en los comentarios, mostrando la peculiaridad del lenguaje chileno y la diversidad de opiniones sobre cómo aprenderlo.

“De todo hay en la viña del señor”, dice el dicho, tal como los temas o solicitudes que puedes encontrar en foros de internet.

Así ocurre en la red social Redditt, donde un usuario identificado como suenoimposible, quien dice ser de Nueva York, Estados Unidos, dijo que quiere aprender a hablar como chileno.

“Soy de New York, aprendí el español (castellano) en Argentina, y ahora quiero aprender como hablar como un Chileno. Me pueden enseñar algunas palabras, jerga y como es el acento de Chile? Yo sé que depende mucho en el región pero enséñame lo más básico xfa. Gracias y salu2 desde New York 🇨🇱”, indicó en su publicación.

Esto no tiene mayor explicación, porque es bien sabido que en Chile no somos el mejor ejemplo de como hablar. Desde que lo hacemos muy rápido o que utilizamos modismos que solo nosotros entendemos, son algunas de las críticas que recibimos.

Retomando el punto del amigo que quería aprender a hablar como uno de nosotros, claramente los comentarios no se dejaron esperar, recibiendo una serie de pésimos consejos, cada uno más malo que el otro.

“Aprende a usar la wea, wn, la cosa y el culiao y con eso quedai’ como rey”, es uno de los primeros comentarios que recibió por parte del usuario virtua2021.

Pero ese es uno de los más “finitos” que recibió, ya que _supernova- le respondió “puta qlo como te dijeron por ahi la wea no ta na tirá y te vai a tener que poner vio o vai a quedar como wn pollo en cualquier lao. El chileno es vio pa la wea y si te pilla volando bajo y es fome el ql te van a subir y bajar hasta que se cansen”.

Claramente no todos hablamos así, al menos no en público, pero así fue el tono de las respuestas que recibió.

Ahora, no todo es malo, algunos son un poco más correctos y se mantiene a raya, y le dieron respuestas más “políticamente correctas”.

Cabeza-de-bolo, que le respondió “Hay palabras como el weón que se pueden usar en múltiples contextos (para referirse a un amigo [ej. oye weón];como insulto [ej. puta el weón tonto] (consejo: por lo mismo, no trates de weón a alguien que recién estás conociendo, porque podría entender que lo estás insultando o algo) o wea, que puede ser muchas cosas al mismo tiempo [ej. Pásame esa wea => entregame eso] o [ej. Me da rabia la wea => me molesta la situación/cosa]”.

Sí, huevón, hueá, huéa y todas sus variantes, vuelven locos a los extranjeros que quieren aprender nuestra forma de hablar.

Pero para que no te quedes con las ganas, te dejamos a continuación algunos de los mejores y más hilarantes (y peores) consejos que recibió este usuario, el que esperamos, haya tomado clases de español en un instituto y no leyendo los comentarios.