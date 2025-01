El alcalde de Renca, Claudio Castro, realizó una visita de cortesía a la ciudad de Toyama en Japón, con el objetivo de fortalecer las estrategias medioambientales de la comuna en colaboración con la ciudad japonesa. Esta alianza comenzó en 2019 con un acuerdo para abordar desafíos ambientales, sociales y económicos, reafirmando su compromiso en la COP26. En 2021, Renca se unió a la iniciativa global Zero Carbon City, bajo el proyecto City to City, buscando la carbono-neutralidad. Durante su estadía, Castro expuso sobre la reducción de emisiones de CO2 en Renca gracias a paneles solares donados por Toyama, expresando interés en aplicar métodos de educación sustentable en la comuna chilena. Castro destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto considerando similitudes ambientales entre ambas ciudades.

Al medio día del martes en Japón (00 horas en Chile) el alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, aparecía en el noticiero nacional Nippon Hoso Kyokai (NHK) bajo el siguiente titular: “alcalde del Barrio Renca, Ciudad de Santiago, Chile, América del Sur Realizó una visita de cortesía a la ciudad de Toyama”.

Con motivo de fortalecer las estrategias medioambientales de la comuna de la región Metropolitana en colaboración con la ciudad japonesa, Castro se reunió con Hirohisa Fujii, alcalde de Toyama, la capital de la prefectura de Japón y una de las ciudades más sustentables del mundo.

La alianza ya estaba forjada

Estos lazos Renca-Toyama comenzaron en 2019, cuando la comuna y la ciudad firmaron un acuerdo para impulsar un proyecto de colaboración para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta Renca. Este plan forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, compromiso que se reafirmó con la asistencia del alcalde de Renca a la COP26.

Y fue en 2021 cuando, en el marco de la alianza City to City, el alcalde Castro sumó a la comuna de renca a la iniciativa global Race to Zero: Zero Carbon City, como parte de los compromisos asumidos por la comuna para lograr la carbono-neutralidad.

¿Qué se transmitió por las noticias japonesas?

En este contexto fue que el alcalde chileno se dirigió a Japón para hacer una visita de cortesía en Toyama. En el portal de noticias japonés detallan que en esta instancia el alcalde de Renca expuso sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su reducción de 1.000 toneladas por año, esto gracias a la instalación de paneles solares bajo la cooperación de la ciudad de Toyama.

El noticiero NHK mencionó que cuando los representantes de la ciudad de Toyama presentaron el “Sugoroku” (similar a una infografía) creado para aprender sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el alcalde Castro expresó que le gustaría considerar aplicarlo en la educación básica de Renca.

“En Chile estamos sufriendo el impacto de las olas de calor, ahora es verano en Chile y han sucedido varios incendios forestales. Con Toyama también tenemos condiciones ambientales similares como las montañas y estamos relativamente cerca del mar. Esperamos seguir trabajando juntos y aprendiendo el uno del otro”, fue lo que declaró Claudio Castro para la televisión pública japonesa.