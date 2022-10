Luego de casi 3 años de ausencia, este fin de semana recién pasado, se realizó la TwitchCon 2022, marcada por varios incidentes y lesiones, entre ellas, la que sufrió la streamer y actriz pornográfica, Adriana Chechik.

La convención también dejó a otros creadores de contenidos con daños, y varias denuncias de los visitantes, respecto a las condiciones en que se llevó a cabo el evento.

Adriana Chechik: actriz porno sufre grave lesión en TwitchCon 2022

Ante casi 30 mil visitantes entre el viernes 7 y domingo 9 de octubre, se llevó a cabo la TwitchCon, versión 2022, en San Diego, en Estados Unidos.

Una de las principales atracciones de la feria, era una especie de piscina de espuma, donde los creadores de contenido debían jugar a botarse, todo al más puro estilo de los “Gladiadores Americanos”.

Fue en ese contexto, en el que Adriana Chechik, se dejó caer luego de terminar un “enfrentamiento”, sin embargo, su aterrizaje no fue el mejor, ya que como ella misma confirmó, le valió romperse parte de la columna.

De acuerdo a la actriz de cine para adultos, tuvo que ser rápidamente operada y quedó con un soporte para que ayudarla en su recuperación. “Envía tu apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento”, dijo por Twitter.

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.

— adriana chechik (@adrianachechik) October 9, 2022