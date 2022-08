Archie Battersbee falleció durante la tarde del pasado sábado 6 de agosto a las 12:15 p.m. La noticia fue informada por su madre a la prensa británica, “era un niño tan hermoso. Luchó hasta el final y estoy muy orgullosa de ser su madre”, dijo afuera del hospital Royal London.

El niño de 12 años, se encontraba en coma desde fines de mayo de este año y los médicos decretaron su muerte cerebral el 31 de ese mismo mes. Sin embargo, la familia había tomado acciones legales para que no se le retirara el soporte vital, ya que esperaban su recuperación.

Según detalla The Guardian, desde el hospital habían confirmado que no había opciones de que Archie saliera del coma, por lo que a principios de julio la jueza Emma Arbuthnot de la High Court Justice autorizó el retiro del soporte vital. El procedimiento finalmente se llevó a cabo el sábado a las 10 a.m.

“Sus estadísticas se mantuvieron completamente estables durante dos horas hasta que eliminaron por completo la ventilación y se puso completamente azul”, comentó Ella Carter, pariente cercana de la familia.

¿Qué le pasó a Archie Battersbee?

Archie Battersbee fue encontrado inconsciente por sus padres el pasado 7 de abril, en ese entonces se le diagnosticó un severo daño cerebral. Hollie Dance y Paul Battersbee, indicaron que, instantes atrás, el niño se encontraba participando en un reto viral de TikTok.

Este desafío online, que recibe el nombre de “Blackout Challenge”, consistía en aguantar la respiración hasta desmayarse. Archie incluso, mostraba signos de haberse puesto una liga en el cuello para lograr el objetivo, que se había viralizado en redes por esos meses.

Esta no sería la primera vez que algo así ocurre, puesto que en 2021 una menor ya había fallecido en Italia por intentar el mismo reto. La plataforma a la fecha, ha retirado gran parte del contenido relacionado con este desafío.