Luigi Mangione, de 26 años, es el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Según un cuaderno encontrado y consultado por The New York Times, Mangione planeaba un crimen “preciso, que no ponga en riesgo a inocentes”.

Esta nota también revela su fuerte crítica hacia la “América empresarial” y su sistema de salud, considerándolo injusto y lucrativo para unas pocas compañías sin mejorar la esperanza de vida del país.

CNN informó que Mangione había contemplado usar una bomba contra Thompson, pero desistió de la idea para evitar daños a personas inocentes. Además, describió una reunión de inversores, a la cual Thompson asistía cuando fue asesinado, como “una convención anual de tacaños parásitos”.

“Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí”, indicó en sus escritos.

“Me disculpo por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”, agregó.

Breaking News: The suspect in the UnitedHealthcare CEO killing was denied bail and opted to fight extradition to New York, starting a process that could take weeks. https://t.co/7u9XE7eCLe

— The New York Times (@nytimes) December 10, 2024