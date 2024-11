La inquietud de Patricio Vilches, siempre fue dar una mano devuelta a la comunidad que lo vio crecer. Este profesor rural recientemente ganador de la novena versión del Global Teacher Prize Chile, no ejerce de forma convencional la docencia como otros profesores en la comuna de Cabildo, localizada en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso, pues es el único profesor dentro de la Escuela Básica Unidocente G-47 El Guayacán.

En este establecimiento educativo , Vilches, quien es profesor de enseñanza básica, propone un aprendizaje basado en el contacto con los animales, aprovechando el hábitat de la zona.

Además, como hace clases en un aula multigrado -que recibe a niños desde primero a sexto básico- junto a dos asistentes, Patricio planifica cada clase con dedicación exclusiva, ejerciendo varias labores a la vez, pero siempre con una disposición que parece nunca extinguirse.

Hoy en BioBioChile contaremos la historia de Patricio Vilches, la vida de un profesor unidocente.

La oportunidad de surgir en la vida

Patricio fue criado por una madre soltera, que debió trabajar como asesora del hogar, además de ser el hijo único de la familia.

Desde niño, que el futuro profesor era esforzado y estudioso, por lo que la jefa de su madre, la ayudó económicamente para que pudiera terminar la enseñanza media en un colegio particular subvencionado.

Una oportunidad -dice Vilches en conversación con BioBioChile- que le cambió la vida. A lo largo de los años, pudo entrar a estudiar pedagogía básica en La Universidad de Playa Ancha.

Así las cosas, el sueño de ser profesional estaba influenciado por la promesa de que con “mucho sacrificio” se puede salir adelante.

“Entendía que podía retornar a la escuela de mi barrio y poder abrir las mismas puertas, a los hijos de mis amigos de la infancia”, indica.

Hoy Vilches lleva 19 años como profesor y 8 años en la Escuela de Guayacán.

La experiencia unidocente en el aula

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), las escuelas rurales representan el 30% del total del país.

Sobre lo mismo, por motivo de su experiencia en terreno, el profesor Vilches destaca que “tenemos proyectos científicos donde llevamos experiencias campesinas a las ciencias formales, así que aprovechamos el río, los árboles y el entorno”, agrega a la presente redacción.

Aprovechando la realidad rural de la zona, donde abundan cabras, el docente utiliza el campo como herramientas pedagógicas.

“Practicamos nuestras propias metodologías, viendo que funciona y que no y esa libertad, nos ha hecho tener alta experiencia de innovación”, explica a BBCL.

Esto mismo se expresa en la composición de los cursos, puesto que una comunidad educativa como Cabildo, de no menos de 100 familias, muchas asignaturas las comparten primos y hermanos. “Hay niños desde 6 años hasta 11 años, con quienes trabajamos juntos, ya sea en los recreos, en la clase de educación física o si hay que hacer algún número artístico. Sé que puede sonar muy raro, pero la verdad es que es bien bonito, porque se vive un aula inclusiva donde todos se ayudan”, subraya Vilches a La Radio.

Hay que recordar que, según el Mineduc, son más de 35.500 estudiantes, que se encuentran estudiando en las 2.200 escuelas rurales multigrados. De esta forma, en el territorio nacional son 1.087 profesores que realizan clases, al igual que Vilches.

La consagración del “profesor solito” y el Global Teacher Prize Chile

De su trayectoria profesional, que empezó con 22 años, Vilches volvió al colegio particular subvencionado donde egresó, para volver a hacer clases.

Aunque su camino estaría relacionado con la educación pública, su gran pasión. Hasta que hace 8 años, le ofrecieron el puesto de profesor en el colegio El Guayacán.

Desde entonces que el docente participa activamente de su comunidad, reparando el establecimiento, juntando dinero e involucrando a los apoderados en la educación de sus hijos.

Lo cierto es que a partir de obtener el “Nobel de la Enseñanza”, este profesor ayudado también por los 78 mil seguidores de su cuenta de TikTok “el_profe_solito”, ha podido entregar esperanza a sus alumnos.

“Hoy que he ganado el premio, también los niños han abierto un poquito más sus ojos y se han dado cuenta de que los sueños se pueden lograr, porque las metas se pueden cumplir a pesar de lo difícil”, complementa.

No obstante, Vilches es enfático en exponer que hoy en día a nivel educativo “hay carencias tremendas, no solamente en recursos, sino que también en el aspecto técnico, pues no hay un plan y programa de estudio basado en la realidad”, señala.

“Todavía somos 1.087 colegios unidocentes, que estamos haciendo resistencia, que confiamos en que podemos hacer cosas interesantes, de que ya no son esas escuelas campesinas, como la gente la veía antes, en donde los niños iban a perder el tiempo”, añade Vilches.

“Lo que le falta a Chile es unir en la educación, puntos de vista globales, para que así todos podamos ir en pos de una mejora concreta en la calidad de vida y en la expectativa de nuestros niños”, finaliza el profesor.