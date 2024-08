Una joven de 21 años fue golpeada, atropellada y arrastrada por más de 100 metros afuera de una discoteque en la ciudad de El Talar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

La víctima, identificada como Martina Soledad Schiapelli y madre de un niño de un año, había salido a bailar la noche del sábado al club Tropitango junto a su pareja, su hermano y un amigo.

Tal como detalla el medio trasandino Infobae, al retirarse de la disco, a unas cinco cuadras del lugar y por razones aún desconocidas, un sujeto increpó a la mujer, tras lo cual su novio intentó defenderla.

Sin embargo, desde un vehículo descendió otro sujeto para atacarlos. “No se sabe dónde empiezan a golpear a mi cuñada y mi hermano quiso defenderla, pero uno de los que estaba adentro del auto lo golpea con un fierro en la cabeza y luego patadas en el piso”, señaló Macarena, cuñada de la víctima.

Luego de los golpes, la joven fue atropellada, quedando debajo del vehículo y siendo arrastrada por más de cien metros.

“Cuando empieza el video, mi hermano estaba en el piso. Los del auto eran dos, uno era un hombre grande, y el otro un joven, como de veinte”, agregó.

Justo en ese momento pasaban por el lugar dos motociclistas, uno de los cuales grabó el atropello. “La atropelló toda, boludo”, exclamó el motoquero. “¡La tiene abajo! ¡La tiene abajo!”, gritaban los presentes.

Ante la impactante escena, los motociclistas iniciaron una persecución del Fiat Palio gris que escapaba a máxima velocidad. Repentinamente el conductor del auto se detiene y da marcha atrás, dejando el cuerpo de Martina en el asfalto para finalmente huir.

De acuerdo a la cuñada de la víctima, en el vehículo viajaban además dos mujeres. Al ser consultada sobre si al interior de la disco se había originado alguna pelea previa, indicó: “Yo pregunté y me dijeron que no”.

Clarín consigna que después del crimen, el conductor del Palio, Fernando Gómez (34), fue detenido tras haber denunciado el supuesto robo del auto en una comisaría. No obstante, incoherencias en su versión hicieron sospechar a los policías, quienes hallaron el vehículo quemado cerca de su casa.

Al ser detenido, el sujeto aseveró que “no tuvo la intención de matar a la mujer y que fue un accidente”. A su vez, los agentes arrestaron a Axel Exequiel Roldán (23), quien iba como acompañante en el auto al momento del homicidio de Schiapelli.

Los policías siguen en la búsqueda de dos personas más. “Deben ser las dos mujeres que le pegaron a mi hija”, dijo Marina, madre de la joven.

“Soy re llorona, lloro todo el tiempo pero esta vez todavía no puedo llorar. Siento una dureza en el corazón que hasta que no la vea. No sé..”, añadió.

“Lo que le pasó a ella es tremendo, pero creo que debe haber muchas Martinas más. Y la verdad que espero que no haya más Martinas”, puntualizó.