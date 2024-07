Durante la mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de Juanita Lira, conocida influencer e hija del actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira.

Fue a través de la redes sociales de la cuenta oficial de la Municipalidad de Lo Barnechea que se confirmó el fallecimiento de la influencer y diseñadora.

“Con profundo pesar, pero con esperanza en el cielo, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Juanita Lira Eguiguren“, indica el comunicado de la entidad.

Su popularidad en el mundo de las redes sociales aumentó gracias a su experiencia de vida contra el cáncer y el posterior estilo de vida sana que implementó..

Juanita Lira y su experiencia con cáncer

A través de su cuenta de Instagram, Juanita compartía recetas saludables para sus seguidores, pero también hablaba de su experiencia con cáncer de mama, el cual padecía desde 2015 a los 22 años, según compartió en una entrevista para La Tercera.

Luego de su diagnóstico, optó por mantener una buena calidad de vida y estar alejada del estrés, momento en donde creó ‘La ruta saludable’, para luego crear “Hope”, un nuevo emprendimiento de joyas, para dar ‘esperanza’.

“Le puse toda mi energía a ‘La ruta saludable’, que partió siendo una cuenta de Instagram en la que mostraba en lo que estaba y me puse firme con el tema de la alimentación… La comunidad fue creciendo“, explicó para el medio citado.

“Esta enfermedad me ha llevado a ser más empática y sensible… En ese sentido estaba acostumbrada a tener lo que quería, y con esta cantidad de baldes de agua fría que me han llegado encima me di cuenta de que la vida no se puede planificar. He aprendido a adaptarme a esos momentos de adversidad. Agarré la palabra resiliencia como mía y trabajo en ella”, finalizó en la entrevista.

A partir de la jornada de este sábado, su velorio se realizará desde las 17:00 horas en la parroquia San Francisco de Sales, ubicada en Av. Santa María 5.600, Vitacura. Posteriormente, el domingo 28 de julio será su funeral en una ceremonia privada.