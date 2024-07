El nombre de Marian Rojas Estapé se transformó en sinónimo de salud mental. Desde el 2018, la psiquiatra que aborda la unión de mente y cuerpo, tiene varios éxitos en su breve pero intensa actividad pública.

Desde un podcast que se mantiene entre los tres más escuchados en Chile y la publicación de tres libros, “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, “Encuentra tu persona vitamina” y “Recupera tu mente, reconquista tu vida”, la carrera de la profesional no parece tener límites.

La psiquiatra española cuya obra ha sido publicada en más de 40 países y traducida en 15 idiomas, visitó Chile en mayo pasado, con una positiva recepción del público nacional.

Es que sus explicaciones sobre el amor, las heridas de infancia y las emociones, generan la atención en diversas partes del mundo, la tiene como la referente en la salud mental, una inquietud que nació en su adolescencia.

La vocación de Marian Rojas Estapé

Hay dos momentos que definieron la vida de Marian Rojas Estapé.

El primer recuerdo es visitar el consultorio de su padre, el doctor Enrique Rojas. Fue en este lugar, un centro inaugurado por su abuelo Luis y que se llama Instituto Rojas Estapé, donde Marian escuchaba como su padre atendía a sus pacientes.

En otra oportunidad, su madre Isabel Estapé, la llevó a conocer la Bolsa de Madrid. Durante su visita, se dio cuenta que uno de los corredores no se encontraba bien de ánimo. “Le pregunté si era feliz, porque lo encontré algo triste”, afirmó Marian Rojas al medio español Telva.

Pero esto no quedó ahí, puesto que le preguntó al hombre, “si se peleaba mucho con su mujer o si sus hijos no eran obedientes”, afirmó en una entrada de su blog.

Son estas anécdotas que la formaron profesionalmente, contó en más de una ocasión.

No obstante, la influencia de sus padres la marcó para elegir la medicina. Tanto Enrique como Isabel, pertenecen al Opus Dei, la institución religiosa fundada por Josemaría Escrivá el 2 de octubre de 1928, siendo la fe católica relevante para Marian.

Según cuenta Enrique, en conversación con el diario español El Mundo, el núcleo familiar siempre ha integrado las enseñanzas de “La Obra”, como se conoce al Opus Dei. “Somos católicos practicantes. Entramos en el coche y rezamos el rosario, leemos el evangelio en familia…”, dijo.

De hecho, esta conexión espiritual les sirvió de consuelo tras la tragedia que sacudió a la familia Rojas Estapé, con la muerte de Enrique, el hermano de Marian que murió ahogado en una piscina a los dos años. “Viví la muerte de mi hermano con mis padres, sé el enorme sufrimiento que genera. Se ahogó en una piscina y he tenido varios pacientes a quienes les ha pasado eso. Es un tema para el que tengo que ponerme una armadura especial”, sostuvo a Telva la profesional, que pocas veces habla con la prensa sobre su vida privada.

La vida privada de Marian

Una vez que terminó medicina en la Universidad de Navarra en 2007, decidió viajar a Camboya, para conocer la realidad de las niñas explotadas sexualmente.

La experiencia de entrar a los burdeles, para rescatar a las menores, la marcó profundamente. Después de este viaje y con una mayor claridad sobre su futuro, eligió especializarse en ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad.

Hizo su residencia de psiquiatría en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid y en el 2013, trabajó en el Kings College en Londres, aprendiendo sobre el campo de la somatización, la “unión entre cuerpo y mente”, explica en su sitio web.

Hasta que vino la publicación de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, un hito que “marcó un antes y un después” en su vida, destacó en conversación con Telva.

Sin embargo, lejos de ser un momento de alegría, se transformó en un calvario, pues uno de sus hijos sufrió la quemadura de sus manos. Durante el largo proceso de recuperación, el menor tuvo que ser operado en varias ocasiones. “Además estaba embarazada, el parto se complicó y el bebé necesitó incubadora”, contó al mismo medio.

Pero, ¿cómo es capaz de gestionar los momentos de crisis la psiquiatra súper ventas? con el apoyo de su marido, el abogado Jesús Martínez-Cortés, a quien admira y dice ser su “persona vitamina”, como destaca en sus libros. “Es alegre, optimista, sabe sacarle el lado bueno a todo y tiene un sentido del humor arrollador”, detalló emocionada.

El negocio familiar de los Rojas Estapé

En medio de sus facetas como conferencista, madre y psiquiatra, Marian Rojas asume que tiene un tiempo escaso. Ella misma afirmó en una entrevista con la revista Misión que reparte su gran carga de trabajo durante la semana. Mientras asume que le cuesta “decir que no a nuevos pacientes”.

“Tuve que aprender a hacerlo porque no podía hacerles un seguimiento adecuado. Antes trataba de ver siempre a quien me pedía ayuda, aunque fuese solo una vez. Pero eso me llevó a abrumarme y tuve que cambiar. Ahora, todas las cosas fuera de consulta –charlas, entrevistas, salir en medios, etc.– las escojo mucho, para tratar de llegar a muchísima gente, de un modo muy didáctico, y que ayude lo máximo posible”, explicó a la revista.

En otro orden de cosas, su familia es una de las más millonarias de España, con una diversificación de negocios, las hermanas de Marian, Cristina que ejerce como consultora motivacional e Isabel, quien es psicóloga, tienen un porcentaje de los negocios del clan.

De hecho, Enrique y su mujer, además de sus hijas, poseen activos de la empresa inmobiliaria familiar, Triana 88 S.L., que se ocupa del arriendo y compra de propiedades, consignó una nota de El Mundo de España.

También los Rojas Estapé son dueños de una viña, con el nombre de bodega Reyes Magos, una marca que cosecha la uva syrah, que produce vinos con aroma a frutos negros.

En tanto de las amistades de Marian Rojas, es conocida en España por ser cercana de la socialité española Tamara Falcó, a quien suele tratar en su consultorio familiar.

Millonaria y traducida en 15 idiomas, el éxito de Marian Rojas no parece dar síntomas de agotamiento, siendo cada una de sus ponencias seguida por miles de personas en Tiktok, YouTube e Instagram.