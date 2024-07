Cuando comienzas una relación, todo está lleno de “primeros”, el primer beso, el primer abrazo, la primera salida.

Sin embargo, para algunas parejas hay algunas etapas que no llegan, aunque pasen los meses e incluso años.

Se trata de cosas tan sencillas como, conocer al primer amigo, conocer al primer familiar o publicar la primera foto juntos.

Se trata de una tendencia que va apareciendo en la relación, sin que uno de los dos se de cuenta, porque mientras una parte de la relación puede expresar libremente lo que está viviendo, la otra, simplemente lo evita.

Hablamos del “stashing”, que es cuando comienzas una relación en serio con alguien, sin embargo, él o ella te mantiene escondido de todos los que conoce.

El término lo acuñó hace casi una década Metro UK y con los años se transformó en una tendencia reconocida por especialistas que buscan dar una explicación a un comportamiento que lentamente termina destruyendo a quien está “escondido”.

¿Cómo detectar el “Stashing”?

Cuando Metro UK acuñó este término, describió ciertas acciones específicas que se pueden ver como stashing.

Señalaba que por ejemplo: “Nunca te han presentado a sus padres. Nunca has estado en ningún tipo de reunión con nadie de su círculo social… Lo escuchas por teléfono hablando con alguien, describiendo su día, y notas que tu nombre no ha sido mencionado una vez”.

Esto porque pese a que puedes tener una relación que incluya verse a diario con una conexión íntima y profunda, la realidad es que no conoces a su entorno más próximo, como el familiar o laboral.

Otro tema aparte son las redes sociales, cuando no existe mayor interacción, lo que se traduce en que no hay imágenes juntos en sus redes sociales, tampoco reacciona o comenta en tus publicaciones y hace como si no existieras en la red.

Ahora, no se trata de relaciones nuevas, cuando no hay una cercanía aún, sino que más bien de relaciones que se transforman en estables, pero en las que no se da el paso a involucrarse en el entorno del otro.

Si en tu relación notas todos estos patrones, es posible que tu pareja esté haciendo “stashing”.

¿Puede no estar ocurriendo?

Pese a que este comportamiento para algunos puede resonar, la verdad es que no siempre se trata de que te estén “escondiendo”.

Muchas veces, puede haber otros factores en la relación que derivan en esta tendencia, explica la antropóloga, investigadora de The Kinsey Institute y asesora del sitio match.com, Helen Fisher.

La profesional indica a CBC que es legítimo que tu pareja simplemente no esté segura de la relación o no sienta un amor romántico a largo plazo. Esto es independiente de la química o lo bien que lo puedan pasar juntos.

En ese sentido, apunta a que seguir los instintos es lo mejor para evitar desperdiciar tiempo en una relación que no los llevará al siguiente nivel.

Además, señala que es posible que lo hagan para protegerte, explicando “algunas personas están realmente avergonzadas por su familia”.

Cuando tienen familiares con problemas como el abuso de sustancias o problemas de comportamiento, esconderte puede ser la forma más práctica de protegerte, sin pensar en tener una conversación que aclare las cosas, aclara Fisher.

Sin embargo, si estas situaciones no están ocurriendo realmente, es posible que seas víctima de stashing, por lo que una charla sincera y manifestando lo que ocurre sea lo más apropiado para avanzar o terminar una relación.

Un comportamiento hiriente

Pero, por qué cuándo hay una relación, que incluso es formal, existen personas que siguen este tipo de comportamiento.

Según informa Vogue, puede que esta parte de la relación no la esté tomando en serio o no tenga decidido avanzar efectivamente a una relación formal, por lo que se abre a otras posibilidades. La falta de comunicación en la pareja implica que muchas veces la otra parte no esté al tanto de lo que está sucediendo y sienta que es víctima de stashing.

Aunque, Psychology Today es claro al advertir que el stashing es un comportamiento que puede afectar negativamente en la autoestima de quien lo sufre, además de desencadenar sentimientos de no ser digno.

Destaca que sentir que te han apilado en algún rincón de su vida hace que la pareja sienta que tienen una relación de bajo perfil o que de alguna manera se sienten avergonzados de ellos.

Una opinión que comparte en Elle Patricia de la Calle, cofundadora de The Place To Be y especialista en RRSS, quien ve precisamente en esta área la tendencia.

La especialista señala, “nos guste o no, el stashing es una forma de violencia emocional que las redes sociales agravan”.

Añade, “Lo considero una forma bastante cruel de humillar porque es poco visible, pero a nivel psicológico es capaz de hacer mucho daño, ya que hace que te sientas inferior, engañada o pensar que tu pareja se avergüenza de la relación”.

¿Cómo seguir adelante después del stashing?

A medida que las redes sociales amplían su espectro, las relaciones caen en nuevas dinámicas disfuncionales que terminan con comportamientos tóxicos como el stashing o el “ghosting”, que es básicamente desaparecer de un momento a otro.

Por lo tanto, es importante aprender a identificar comportamientos disfuncionales, lograr establecer límites y buscar apoyo psicológico si sientes que es necesario.

Psychology Today señala que las personas deben priorizar sus necesidades y darse el mismo amor que darían a una pareja.

Destaca, “cuando somos sometidos a abuso emocional el mensaje es que nuestros sentimientos son irrelevantes, que no somos dignos de afecto y amor. Esto nos desarma de nuestros mecanismos de afrontamiento y es perjudicial para nuestro sentido de autoestima.”

Para eso, consigna que la solución es tomar tiempo para curarse, entregándonos el respecto que merecemos, lo que advierte es crucial.

Además, insta a que debemos darnos la autocompasión necesaria y volver a realizar las actividades que antes nos nutrían, además de compartir lo que pasó con alguien de confianza o un profesional que pueda apoyar en este proceso.