La Universidad de Chile reveló hace algunos días la historia de Álvaro Yáñez Mora, abogado de 69 años que aprobó su examen de grado luego de 45 años. En el pasado, había tenido diversas dificultades para llevar a cabo esto.

De acuerdo a lo que narra la casa educativa, el hombre aprobó sus ramos, egresó en 1978, y comenzó a trabajar en ámbitos ligados a recursos humanos. Posteriormente, también se dedicó a la docencia.

Producto de todo lo anterior pospuso lo relacionado con su examen de grado, para el cual los alumnos de Derecho se preparan por cerca de un año y rinden en modalidad oral.

Fue recién en el periodo de pandemia cuando Yáñez decidió comenzar a preparar esta compleja prueba, a modo de cerrar un ciclo.

“Felizmente, vino la pandemia y me resultó desafiante. Me dije ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a titular”, expuso.

“Fue una satisfacción tremenda, emocionante. Estuve muy relajado mientras lo rendía, pero cuando me avisaron que había aprobado, me empezaron a tambalear las piernas”, añadió.

Abogado aprobó su examen de grado luego de 45 años

Por lo pronto, Álvaro sostiene que espera poder ejercer su carrera algunos años. En estos días cumple con su práctica profesional en el Ministerio Público.

“Ser egresado de Derecho de la Universidad de Chile, es un honor, pero también una gran responsabilidad, llevamos con nosotros una historia, de prestigio, de éxito y reconocimiento”, señaló.

“Reconozco el esfuerzo y mérito de quiénes han estudiado en otras universidades. Pero la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, tiene un sello distintivo difícil de ocultar”, finalizó.