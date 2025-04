Medios en Estados Unidos han informado sobre la compleja situación que vive un ciudadano norteamericano llamado Bradley Bartell, quien podría separarse de su esposa peruana debido a la estricta política inmigratoria del presidente Donald Trump.

De acuerdo a revista People, Bartell y Camila Muñoz se casaron hace un año en Wisconsin. Ella había llegado en 2019 a trabajar al país norteamericano, con una visa W-2 que expiró en diciembre pasado.

Por su lado, él había sido votante de Trump en las últimas elecciones. En su campaña, el empresario había anunciado la implementación de fuertes medidas para frenar la inmigración ilegal.

El calvario para el hombre inició en febrero pasado, cuando ambos realizaron un viaje hasta Puerto Rico, por su Luna de Miel. Finalizado este, la mujer fue retenida por un funcionario de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Al no poder demostrar que era ciudadana estadounidense, y mantener un visado vencido. Fue detenida por los agentes. Según Bradley, intentaron explicar que eran un matrimonio, pero eso no fue suficiente.

ICE detained his wife on their honeymoon—Bradley Bartell says he'd still vote for Trump.

▪︎ "I don’t regret the vote," he told Newsweek.

▪︎ "I still support our president," he told NY Post.

▪︎ "I still feel like I voted for the lesser of two evils. I’m not a hardliner, but… pic.twitter.com/4I1yRIt0nM

— LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 25, 2025