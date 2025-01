Una de las promesas de Donald Trump en campaña parece que será realidad muy pronto, al menos en internet. Esto debido a que Google anuncia que cambiará el nombre de Golfo de México por el de Golfo de America.

De acuerdo a CNN, por ahora, esto sólo será visible en los mapas de la plataforma en Estados Unidos.

Enn redes sociales, desde Google aseguraron que todo se trata de “una práctica de larga data de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes oficiales del gobierno”.

Asimismo, comprometieron que el nombre será actualizado cuando se lleve a cabo el cambio respectivo en el Sistema de Información de Nombres Geográficos.

Dentro del comunicado de confirmó, además, que Google cambiará el nombre del monte Denali, por el de Monte McKinley. Aquel es la cumbre más alta en aquel país.

When that happens, we will update Google Maps in the U.S. quickly to show Mount McKinley and Gulf of America.

— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025