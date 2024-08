La policía de Bridgeton, en Estados Unidos, busca a una mujer que ingresó al recinto de un tigre de Bengala en un zoológico de Nueva Jersey para acariciar al animal.

Esto ocurrió el pasado domingo y todo quedó grabado por personas que miraron con susto la escena, ante un eventual ataque del tigre.

Según consigna la Agencia EFE, el medio local WPVI reprodujo el video que difundió la policía, para poder dar con el paradero de la mujer que estuvo cerca de ser recibir un zarpazo del tigre.

A tiger nearly bit a woman at a New Jersey zoo after the woman was seen putting her hand through the fence surrounding the animal's enclosure. pic.twitter.com/aoxBYQG0Bz

— USA TODAY (@USATODAY) August 21, 2024