No se ve nada: lluvia provoca fuerte choque de Leclerc y el Ferrari se pierde la Sprint en GP de Miami

Los problemas ya han comenzado para los mejores pilotos del mundo de la Fórmula 1 en el GP de Miami, sexta fecha del Mundial de la ‘Máxima Categoría’ del automovilismo deportivo.

Y es que en víspera de lo que será el arranque de la carrera sprint, donde Kimi Antonelli arrancará históricamente en la primera posición, Charles Leclerc y Ferrari no la pasan bien.

Esto debido a que la lluvia ha sido un factor que no se tenía contemplado y ya afectó directo al piloto monegasco.

Resulta que el Ferrari de Charles Leclerc impactó de lleno la barrera de contención cuando iba veloz probando el vehículo y el choque complicó en gran manera la dirección del monoplaza, parte de la rueda delantera derecha y suspensión.

Esto genera que los mecánicos de Ferrari deban trabajar a toda máquina para poder reparar el auto lo más pronto posible y tenerlo en condiciones de poder rodar el el trazado del GP de Miami.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱

With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq

— Formula 1 (@F1) May 3, 2025