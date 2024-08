Hace algunos días Gonzalo Valenzuela dio cuenta de un extraño hecho que le ocurrió a la salida de un restaurant en Vitacura, donde había comido con amigos y su esposa, la modelo Kika Silva.

En ese entonces, relató Valenzuela, se subió a un falso vehículo Uber, donde habría sido drogado. Al día siguiente, constató que le habían robado 400.000 pesos de su tarjeta de crédito.

El actor conversó este martes con el matinal Tú Día, asegurando que salió con complicaciones de salud desde el local.

Debido a que no andaba con su teléfono móvil, Valenzuela se sentó unos minutos en la vereda. Fue en ese instante en que un conductor, que permitía pagos con tarjeta, ofreció llevarlo.

“Me acuerdo muy poco. No estaba ni borracho, habíamos recién comido y de repente empecé con estas nebulosas”, indicó al matinal de Canal 13.

“La cosa es que me dice: ‘¿Por qué estás llorando? Tómate un traguito de agua’. Como que me convenció de que necesitaba tomar agua”, agregó.

Relato de Gonzalo Valenzuela

“No tenía voluntad. Acepté el agua y fue rarísimo. Yo ya venía en un estado muy raro. Yo creo que hay como una mafia que está medio confabulado”, indicó.

Tras aquello, Gonzalo Valenzuela sostuvo que sujeto en el auto le pasó la tarjeta de crédito de otra persona, que resultó ser amigo de un primo de él.

“Me contó que el domingo anterior le pasó exactamente lo mismo. Me dice: ‘me subí al auto, no sé por qué agarré el agua y no recuerdo nada hasta el otro día”, concluyó.

Hay que señalar que la Municipalidad de Vitacura aseguró a La Tercera que reforzaron la fiscalizaciones a taxis y vehículos de aplicaciones.