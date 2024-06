El estado de Texas ejecutó este miércoles a Ramiro Gonzales, condenado a muerte por secuestrar, violar y asesinar a tiros a Bridget Townsend, una joven de 18 años, en 2001.

Gonzales, de 41 años, fue declarado muerto a las 18:50 hora local tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Antes de la ejecución, Gonzales pidió disculpas a los familiares de la víctima. En sus últimas palabras, expresó: “No puedo expresar con palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que les quité y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente”.

Añadió: “Nunca dejé de rezar para que me perdonaran y que algún día tuviera esta oportunidad de disculparme. Les debo mi vida y espero que algún día me perdonen”, concluyendo que “estaba listo” para la inyección.

El crimen ocurrió cuando Gonzales secuestró a Townsend de una casa rural en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio. Luego la llevó al rancho de su familia en el condado vecino de Medina, donde la agredió sexualmente antes de matarla.

Los restos de Townsend no fueron encontrados hasta más de un año después de su desaparición en enero de 2001.

En 2002, mientras cumplía condena por una agresión no relacionada, Gonzales confesó el crimen y guió a la policía hasta los restos de Townsend.

After several attempts by his supporters to highlight what they described as a transformation behind bars, Ramiro Gonzales was executed by Texas officials Wednesday. https://t.co/k6WbYowpwJ

— The Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2024