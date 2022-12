Un joven llamado Evan Sunshine se volvió viral a fines de este semana en Estados Unidos, al publicar un video reclamando por los extensos turnos que tiene que cubrir en una cafetería de la cadena Starbucks, los cuales eran de 8 horas. “Es demasiado para un día”, expresó.

De acuerdo a lo que expuso New York Post, el clip generó debate en redes sociales, entre quienes consideraban que el muchacho estaba exagerando, y otros que sostenían que había una historia complicada detrás.

En el registro Evan sostuvo que es estudiante universitario tiempo completo, por lo que consiguió el trabajo para tener ingresos extras para sus gastos semanales.

No obstante, acusa, unilateralmente le subieron los turnos a 25 horas semanales, lo cual excede en gran cantidad lo que tenía presupuestado trabajar desde un inicio.

“Realmente estoy por renunciar. En serio no sé que hago aquí, pero realmente me quiero ir, casi renuncio el día de hoy”, indicó entre lágrimas.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022