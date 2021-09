La joven estadounidense Gabby Petito, que compartió en redes sociales su travesía por el Oeste de Estados Unidos con su novio y cuya misteriosa desaparición conmocionó a Estados Unidos, fue víctima de un homicidio, dijo el martes el FBI.

El análisis inicial del médico forense encargado de examinar el cuerpo encontrado el domingo en el estado de Wyoming es que el cadáver es el de Petito, y “la determinación inicial de la forma de muerte es homicidio“, según un comunicado del FBI.

Según la información consignada por BuzzFeed, las autoridades de Wyoming han emitido una orden de arresto contra el prometido de Gabby Petito, el influencer Brian Laundrie, quien ya había sido anteriormente nombrado como “persona de interés” por la desaparición de Petito.

Las autoridades comunicaron que fue acusado por el delito federal de “uso de un dispositivo no autorizado” el cual correspondía a la tarjeta de débito Capital One de Petito en los días siguientes a su muerte.

Los federales emitieron el miércoles la acusación contra Laundrie donde se señaló que utilizó la tarjeta de débito y un número de identificación personal vinculado a dos cuentas bancarias Capital One. Esto para poder extraer un valor total de mil dólares o más entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

La joven, que era una aspirante a estrella de las redes sociales, fue reportada desaparecida el 11 de septiembre y fue vista por última vez cerca del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming.

Su prometido, Laundrie habría estado “desaparecido” desde el 17 de septiembre, tres días después de que él le dijese a sus padres que iba a una caminata por la reserva natural de Florida.

Rápidamente la policía activó una búsqueda en la Reserva Carlton en Florida para dar con el paradero del joven desaparecido.

Thursday search for Brian Laundrie in the Carlton beginning. pic.twitter.com/cV3v1JsdHV

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 23, 2021