Dos panelistas de un reconocido programa de televisión en Estados Unidos, debieron abandonar el espacio en vivo, tras anunciarles que habían dado positivo al coronavirus. El episodio ocurrió sólo algunos minutos antes de que la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, ingresara al estudio para ser entrevistada.

Se trata de Sunny Hostin y Ana Navarro, panelistas frecuentes del programa The View, quienes fueron alertados por un productor sobre los resultados, por los que se les pidió que rápidamente dejaran sus asientos para retirarse del canal.

Todo lo ocurrido, quedó registrado ya que salió al aire. En algunos videos que comenzaron a circular por redes sociales, la conductora del espacio anuncia que “Ana y Sunny tienen que irse, y les diremos por qué en un par de minutos”.

“Entonces, ¿debo presentar a la vicepresidenta?”, pregunta la conductora del programa, debido a que la entrevista sería realizada por los panelistas en cuestión.

“Dado que esta será una noticia importante en cualquier momento, lo que sucedió es que Sunny y Ana aparentemente dieron positivo por covid. No importa cuánto lo intentemos, estas cosas suceden. Probablemente tuvieron un caso importante y estarán bien, estoy segura, porque ambos están vacunados”, explicó al aire la conductora.

BREAKING: Sunny and Ana have been asked to leave the ABC studio because they tested positive for COVID.#TheView pic.twitter.com/DMIYrjHjid

— The Chat (@LiveOnTheChat) September 24, 2021