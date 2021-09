Un cuerpo que coincide con la descripción de la joven viajera Gabrielle Petito fue descubierto un parque nacional de Wyoming, donde se buscaba a la influencer de Instagram cuya desaparición conmociona Estados Unidos, dijo el FBI este domingo.

“La Oficina Forense del Condado de Teton ha sido enviada para recuperar un cuerpo del parque nacional del condado”, anunció a la AFP Brent Blue, forense del lugar.

“Hoy muy temprano, se encontraron restos humanos que coinciden con la descripción de Gabrielle ‘Gabby’ Petito”, informó el agente del FBI Charles Jones en una conferencia de prensa.

“Me gustaría expresar mi más sincero y profundo pésame a la familia de Gabby”, agregó.

Las autoridades estadounidenses habían lanzado un vasto operativo de búsqueda para encontrar a la joven de 22 años, desaparecida el 11 de septiembre durante un viaje junto a su compañero de travesía.

Sus padres se comunicaron por última vez con ella cuando los dos viajeros estaban en el área del Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, dijo la familia.

Gabrielle “Gabby” Petito renunció a su trabajo y en julio viajó por todo Estados Unidos en una camioneta van con su novio Brian Laundrie, de 23 años. Documentó su viaje en idílicas publicaciones en Instagram.

Hace más de dos semanas, Laundrie regresó solo a su casa en North Port, Florida, con la van de su amiga.

Laundrie fue declarado persona “de interés” por los investigadores, pero luego también desapareció. Sus padres no lo han visto desde el martes, dijo el viernes la policía de North Port.

Por lo tanto, la policía dice que ahora está trabajando en un caso de “desapariciones múltiples”.

Peleas y llanto

En agosto, la policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un agente de policía después de que se detuviera su furgoneta, se vio a Petito llorando y diciendo que tiene problemas de salud mental.

Petito dijo que había abofeteado a Laundrie después de una discusión, pero añadió que no quería hacer daño.

“Discutimos esta mañana, algunas cuestiones personales”, dijo. “Antes no me dejaba entrar en el coche… me dijo que tenía que calmarme”.

Laundrie indicó a la policía que Petito intentó quitarle las llaves de la furgoneta y que él la empujó antes de que ella le golpeara con su teléfono.

El policía decidió que no se presentarían cargos, pero ordenó a la pareja que pasara una noche separada para calmarse.