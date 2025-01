Sin duda, una de las figuras más extravagantes del baloncesto mundial es el expívot de Detroit Pistons y Chicago Bulls, Dennis Rodman. Y es que el ‘Gusano’ -como era conocido en la NBA- no sólo protagonizó diversas locuras dentro de la cancha y en el plano sentimental, sino que también ya como exjugador, como lo fue su impensada amistad con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un.

A través de una entrevista en el podcast de Mike Tyson en 2020, el excompañero de Michael Jordan y Scottie Pippen contó detalles de sus reuniones con el mandamás norcoreano, las que lo llevaron a autopostularse al Premio Nobel de la Paz.

Entre febrero de 2013 y enero de 2014, se pudieron registrar al menos cuatro visitas de Rodman a Corea del Norte, donde logró forjar una amistad con Kim Jong-Un, pese a que el ‘líder supremo’ había invitado a Michael Jordan en primer instancia, quien rechazó la propuesta.

Por más que el régimen norcoreano impide a los ciudadanos interiorizarse en la cultura estadounidense, el político asiático se ha declarado un fanático acérrimo de la NBA y, especialmente, del equipo dorado de los Chicago Bulls que logró seis anillos de campeón en los 90′.

Es por esto que, en su primera visita, el ‘Gusano’ llegó a Pyongyang acompañado de los Harlem Globetrotters para un partido de exhibición especialmente armado para festejar el cumpleaños de Kim Jong-Un, aún cuando Estados Unidos fuera un país sin relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

“Cuando me pidieron que fuera, pensé: ‘Hombre, claro que iré’. Imaginaba que iba a hacer un momento de autógrafos y jugar un partido de baloncesto. No sabía nada sobre el país. Le dije a mi representante: ‘Iré, siempre y cuando esté a salvo’. Fue genial, cuando bajé del avión había una alfombra roja y todos de traje“, recordó el exdeportista en el podcast Hotboxin’ del también controvertido exboxeador Mike Tyson.

Cabe consignar además que su fanatismo por la NBA no es su único vínculo con la cultura ‘gringa’, ya que el líder norcoreano también es fan de Disney y sus personajes, los que pudieron verse en uno de los shows organizados por su régimen en Pyongyang, donde los corpóreos bailaron al ritmo de Spice Girls.

Lo más curioso del relato del exmiembro de los ‘Bad Boys’ de Detroit Pistons es que la estrella del básquetbol aceptó esta invitación sin interiorizarse en la realidad del país asiático y sin saber quién los gobernaba.

“Cuando llegamos, más de 22 mil norcoreanos se ponen de pie y comienzan a aplaudir. Entonces, yo comienzo a saludar hasta que alguien me dice: ‘No es para ti, es para él’, señalando a Kim. Le pregunté: ‘¿Quién es ese tipo?’. Y me respondieron: ‘Nuestro líder’“, detalló el ‘Gusano’.

El partido de exhibición resultó ser todo un éxito tanto para las autoridades y asistentes norcoreanos como para el propio Rodman, quien no sólo derrochó sus jugadas típicas bajo el aro, sino que también cantó y se emocionó hasta las lágrimas por el recibimiento del régimen y del país.

Sin embargo, lo mejor vendría tras finalizar el espectáculo, cuando el propio Kim Jong-Un invita a cenar al exbasquetbolista, la cual se salió de control y terminó con los dos nuevos amigos borrachos y cantando.

“Lo siguiente que recuerdo es que estamos comiendo y estamos borrachos como una mierda. Él comienza a cantar karaoke y no tengo idea de qué demonios está diciendo. Todo el mundo comienza a aplaudir y luego sale esta banda de chicas de 18 personas, que eran geniales, pero sólo tocaron una canción. Sólo una maldita canción”, relató.

De acuerdo al propio ‘Gusano’, su vínculo con el líder supremo de Corea del Norte fue amistad a primera vista. Durante el mismo año (2013), Rodman viajaría en tres ocasiones más, llegando a conocer a la esposa e hija de Kim Jong-Un, donde también aprovechó de entrenar al equipo de baloncesto de Pyongyang, confesando que pensaba que dicha labor le abriría más la mente al expresidente Barack Obama respecto de este país.

Luego de estas visitas, la cercanía y confianza con Kim era tal que, en una entrevista concedida al Diario Marca, aseguraría que él era la única persona capaz de terminar con las diferencias entre ambos países. Una idea que lo llevó a autopostularse al Premio Nobel de la Paz.

“La gente me ha dado la responsabilidad de salvar el mundo. Si eso ocurre, sí, yo creo que lo debería ganar”, manifestó el elegido como mejor jugador defensivo de la temporada de la NBA en más de una ocasión.

Salvo un viaje a principio de año en 2014, donde el exjugador de los Chicago Bulls encaró a un periodista de CNN por preguntarle sobre sus vínculos con un dictador y le manifestó que si la “puerta” de Corea del Norte se abría en algún momento, iba a ser por estos encuentros, no se supo más de estas reuniones hasta 2017, bajo la presidencia de Donald Trump, también ‘amigo’ de Rodman.

En medio de un clima de tensión entre el régimen norcoreano y Estados Unidos, con estadounidenses detenidos por espionaje y una supuesta fabricación de un arma nuclear que alcance el país norteamericano, se llevó a cabo el reencuentro del ‘Gusano’ con su querido amigo Kim, quien fue agasajado por el exbaloncestista con distintos regalos, entre ellos, un libro del propio Trump.

Dennis Rodman gives Kim Jong Un eclectic gifts that include "Where’s Waldo," Trump's book, mermaid puzzle and soap. https://t.co/wYdLTxFw9a pic.twitter.com/RSb7BnWJVQ

— USA TODAY (@USATODAY) June 15, 2017