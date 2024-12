Este jueves, Euromonitor International entregó su listado anual de las 100 Mejores Ciudades para visitar en todo el mundo.

Se trató de un centenar de urbes localizadas en diversos continentes, aunque las más destacadas fueron de Europa.

Entre los rasgos a evaluar estuvieron el turismo, comercio, servicios, transporte, seguridad acceso a servicios.

En este sentido, nuevamente París fue elegida como la mejor ciudad, seguida por Madrid y Tokio.

Por otro lado, Nueva York figuró como la preferida en Estados Unidos, unos lugares más abajo estuvo Los Angeles.

Por otro lado Bangkok, Tailandia, fue la ciudad que más llegada de turistas tuvo durante el último año.

