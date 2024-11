Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un niño de 10 años en Estados Unidos sorprendió al llamar al 911, no por una emergencia, sino para pedir ayuda con una tarea de matemáticas de nivel de octavo. Tras la llamada inusual, la operadora Kim Krause intentó ayudarlo, pero al no comprender el problema, decidió buscar a alguien más. Afortunadamente, el agente Chase Mason estaba disponible y se ofreció a ayudar al niño, recordando la importancia de que los jóvenes no le teman a las fuerzas del orden, ya que están ahí para ayudar.