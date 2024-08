Michael Jordan y Scottie Pippen, la legendaria pareja de baloncesto con diez años de historia y seis anillos de la NBA juntos, destacaron no solo por sus proezas en la cancha, sino también por su rivalidad fuera de ella. Una revelación reciente menciona un romance secreto entre Pippen y Madonna que provocó celos en Jordan, mientras que años más tarde, la reina del pop mantuvo una relación mediática con Dennis Rodman. Además, las tensiones entre Jordan y Pippen se evidenciaron con el lanzamiento de "The Last Dance", donde Pippen acusó a Jordan de protagonismo excesivo y desigualdad económica. La historia sigue con Larsa Pippen, exesposa de Scottie, involucrada en una relación con Marcus Jordan, hijo de Michael, generando más controversias en esta legendaria saga del baloncesto.

Diez años compitiendo juntos, seis anillos de la NBA y una franquicia que escribió su historia gracias a ellos, son sólo algunas de las proezas de (para muchos) la mejor pareja del baloncesto; Michael Jordan y Scottie Pippen, dos excelentes defensores y anotadores que no sólo alcanzaron la gloria varias veces, sino que marcaron a una generación y cambiaron el juego para siempre.

A pesar de su dominio y gran química en cancha, los años dieron cuenta que la relación fuera de ella no se condecía con sus logros, y que aquella dupla invencible en los 90′ siempre tuvo más diferencias que cosas en común, desde sus romances hasta el manejo de sus egos. Hoy, no se pueden ver.

Cuando Jordan aseguró ser mejor amante que Pippen

Uno de los tantos capítulos polémicos entre Michael Jordan y Scottie Pippen salió a la luz en 2021, cuando uno de los asistentes de Phil Jackson (exentrenador de Chicago Bulls) reveló una de las anécdotas más curiosas de aquel camarín.

Y es que, en uno de los tantos libros que retrata la historia de este legendario equipo, Johnny Bach -integrante del staff de los Bulls en los 90′- le dio detalles al biógrafo Roland Lazenby sobre un desconocido romance que tuvo Pippen con la reina del pop, Madonna.

De acuerdo al exayudante de Jackson, la secreta (y breve) relación entre el alero y la artista a comienzos de la década fue el detonante de la primera gran controversia entre los dos jugadores más icónicos de la franquicia de Chicago, ya que el hecho de que el n°33 estuviera con una de las estrellas más deseadas de la época provocó un ataque de celos en ‘Air Jordan’.

“Deberías haber visto a las chicas que Pippen tenía esperándolas en todos los lugares a los que íbamos. Madonna solía recogerlo en una limusina con un jacuzzi cada vez que íbamos a Los Ángeles”, detalló Bach sobre la vida que llevaba el nacido en Arkansas y quien, bajo la sombra de ‘MJ’, supo construir un enorme legado tanto en los Bulls como en la NBA, con seis anillos, un MVP de la liga, siete veces All-Star, ocho veces en el mejor equipo defensivo, entre otros logros.

Pese a los números del alero estadounidense y sus increíbles jugadas tanto en ataque como en defensa, normalmente, era Jordan quien solía eclipsarlo adentro de la cancha, llevándose todos los aplausos y los flash de las cámaras fotográficos. Sin embargo, lejos del parqué, los papeles parecían intercambiarse y era Pippen quien se robaba las miradas femeninas, lo que no le agradaba al ’23’.

Según Bach, el mejor basquetbolista de la historia sentía envidia del romance entre su compañero y Madonna, por lo que “le decía que podía satisfacerla mejor”. Un coqueteo que no era del gusto de la cantante, quien le recalcaba, cada vez que se encontraba con Jordan, que no había ninguna posibilidad de estar con él.

Pero no fue la única vez que la reina del pop se vio involucrada con un jugador de Chicago Bulls, ya que años más tarde, mantendría una tormentosa relación con el nuevo compañero de Michael Jordan y Scottie Pippen.

El explosivo romance de Madonna con Dennis Rodman

Antes de ser traspasado a los Bulls proveniente desde San Antonio Spurs (1995), el extravagante pivote Dennis Rodman llegó a mantener un affaire con la autora de éxitos como ‘Like a Virgin’, ‘Material Girl’ y ‘La Isla Bonita’, el cual no logró perdurar en el tiempo, pero que fue mucho más mediático a diferencia de su secreta relación con Pippen.

“Toda su teatralidad, como los aros en la nariz, tatuajes y fiestas nocturnas en bares gays, era parte de un acto que había creado junto a Madonna para llamar la atención”, desclasificó el propio Phil Jackson años más tarde, en uno de los tantos reportajes sobre el equipo ganador de seis títulos de la NBA.

Un romance que fue tan volcánico como la intensidad que ambos demostraban en sus distintas carreras y que tuvo su origen en un partido en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la diva se enamoró a primera vista del crack de 2,01 metros y todo lo que lo rodeaba; mujeres, estilo extravagante, comportamientos alejadas de las convenciones sociales de la época y su magnetismo con los aficionados.

Las revistas y diarios no tardaron en centrar su atención en esta nueva pareja que mezclaba el glamour con la rudeza, siendo uno de los romances más subidos de tono de los 90′, con salvajes sesiones de fotos y escandalosos momentos en galas o reuniones de famosos.

“Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando”, fue una de las frases más controversiales que dijo Rodman sobre su vínculo amoroso con la estrella de la música, a quien le respondió: “Estaré allí en cinco horas”.

La naturaleza no estuvo de su lado y, sin poder cumplir su deseo de tener un hijo con el basquetbolista, el fin de su romance fue igual de fugaz que el posterior matrimonio del ‘Gusano’ con la modelo y actriz Carmen Electra. A diferencia del cinco veces campeón de la NBA (dos veces con Detroit Pistons y tres con los Bulls), Madonna siempre ha optado por el silencio, como si este affaire nunca hubiera existido. Más adelante, tendría su primer hijo con el entrenador cubano Carlos León y otro con el actor y director Guy Ritchie, además de sus otros cuatro hijos adoptivos.

Larsa Pippen, The Last Dance, egos y más polémicas

Volviendo a la legendaria dupla Jordan-Pippen, el choque de personalidades de las dos estrellas quizás nunca se notó dentro del terreno de juego, ya que juntos llevaron a la franquicia de Chicago no sólo a convertirse en seis veces campeón de la liga, sino que a escribir su nombre en dorado como uno de los mejores equipos de la historia. Pero en 2020, tras el lanzamiento del documental de Netflix, The Last Dance, los egos personales se impusieron.

Un miniserie que narraba la interna del éxito de los Bulls en la década de los 90 y las principales anécdotas del grupo dirigido por Phil Jackson, y que no le gustó para nada al ’33’, quien acusó que el film estaba enfocado en la visión de Jordan como gran protagonista, por lo que tenía un sesgo importante.

“No creo que fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del básquetbol… Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado”, cuestionó Scottie en conversación con The Guardian.

Y no sólo la forma de narrar de Jordan y las historias contadas sin recurrir a los protagonistas reales fue lo que le molestó a Pippen, sino que también acusó al ’23’ de recibir más de diez millones de dólares por su participación en The Last Dance, mientras que el resto de sus excompañeros de equipos no cobró nada. Una rencilla económica que no es novedad en esta dupla, ya que uno de los momentos de tensión más recordados de la era dorada de los Bulls fue cuando el exalero era sólo el sexto mejor pagado de la plantilla, mientras que el salario de ‘Air Jordan’ era exorbitante.

“¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él y su preciosa marca? Jordan nunca habría sido Jordan sin mí, Grant, Kukoc, Paxson, Kerr, Rodman, Cartwright, Harper, Armstrong, Longley, Perdue y Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”, fue otra de las frases punzantes del exbasquetbolista, quien no ha perdido ocasión para asegurar que su excompañero no es el ‘GOAT’ en la historia de la NBA.

Sin embargo, una de las controversias más grandes de este dúo sucedió el mismo año que se lanzó el documental de Netfilx, cuando distintos medios de comunicación y portales de noticias informaron sobre la relación de Larsa Pippen -exesposa de Scottie y madre de sus hijos- con Marcus Jordan -hijo de Michael y 16 años menor-, con quien sigue manteniendo una vínculo amoroso.

A pesar de que el propio Michael Jordan desaprobó esta relación de manera pública, la propia Larsa se ha encargado de ahondar en detalles de este extraño romance, revelando que el exescolta se quiso hacer el gracioso ante los periodistas, pero que en realidad siente vergüenza de esta relación.

“Probablemente, sea incómodo para mi ex y tu padre porque tienen su propia relación, o lo que sea. Yo no era parte de eso y tú no eras parte de eso, así que siento que para ellos quizás sea extraño”, manifestó en uno de los capítulos del podcast ‘Separation Anxiety’, que realiza junto a su pareja.