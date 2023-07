A 20 años de su muerte, la célebre cantante cubana Celia Cruz y su popular grito “¡Azúcar!”, quedarán inmortalizados en una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense. El bosquejo de la divisa fue revelado esta semana y se espera que circule en 2024.

La reconocida artista marcará un hito, pues se convertirá en la primera afrolatina en recibir un homenaje de este tipo. La US Mint, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, dedicó a la “reina de la salsa” uno de los “quarters” (cuarto de dólar) de una serie llamada “American Women Quarters”.

Esta iniciativa comenzó en 2022 y continuará hasta 2025 con el fin de honrar los avances y contribuciones de las mujeres a Estados Unidos. Las personas seleccionadas van desde figuras relevantes en el campo de los derechos civiles, la ciencia, el Gobierno, las artes o el espacio, entre otros.

El programa establece que cada año salgan cinco de estas nuevas monedas y en 2024, además de la de Celia Cruz, entrarán en circulación las de Pauli Murray, reverenda episcopaliana; Patsy Takemoto Mink, primera mujer de color en ser congresista; Mary Edwards Walker, cirujana y defensora de los derechos de la mujer y de Zitkala Sa, educadora y activista política.

Celia Cruz was a Cuban-American singer, cultural icon, and one of the most popular #Latin artists of the 20th century. The reverse design of #HerQuarter depicts Cruz flashing her dazzling smile while performing in a rumba style dress. https://t.co/Tya9Ibxp1v pic.twitter.com/DkPEEVrRVC

— United States Mint (@usmint) July 20, 2023