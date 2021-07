El uso de las nuevas tecnologías no significa, necesariamente, que no puedan existir errores a la hora de realizar transacciones bancarias. Ejemplo de esto fue una familia de Luisiana (EEUU), la cual de un momento a otro se convirtió en millonaria, luego de recibir una transferencia bancaria de 50.000 millones de dólares, algo así como 37.196.000.000.000 millones de pesos chilenos.

Se trata de la familia de Darren James, un corredor de propiedades de Baton Rouge que el pasado viernes estaban ordenando las finanzas de su casa.

Al abrir la página de internet de su banco, Chase Bank, encontraron que hace algunas horas había recibido un depósito por el monto antes mencionado.

“Eso no es como un error de un cero o un error de dos ceros, es alguien que se quedó dormido sobre el teclado. Estaba emocionado. Realmente sorprendido de cómo llegó allí y me pregunté si tenía un tío rico”, expuso a CNN.

Por fortuna, el hombre reconoció que nunca pensó en gastar ese dinero, debido a que sabía que podía tratarse de un error de sistema o de algún ejecutivo, por lo que mantuvo la calma.

“Mi brújula moral solo va en una dirección y esa es la forma correcta. Hay una gran diferencia entre la moralidad y la legalidad. La honestidad y el buen carácter moral entraron en acción de inmediato, no podemos hacer nada con el dinero. Yo no lo gané, no es nuestro para gastarlo”, expuso.

Fue así como, el pasado lunes, desde el banco se contactaron con él para indicarle que se había tratado de un problema informático, por lo que procederían a actualizar su cuenta.

“Tuvimos un problema técnico hace un par de semanas que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se resolvió un día después y todas las cuentas muestran saldos precisos”, detallaron en un comunicado.

Hay que señalar que en Estados Unidos las personas no pueden gastar dinero que bancos les hayan depositado por error en sus cuentas bancarias.

Quienes realicen actos de este tipo se exponen a multas que pueden llegar a 500.000 dólares o penas de hasta cinco años de cárcel.