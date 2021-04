Un hombre de 81 años que vivió durante 32 años solo en una isla de Italia, decidió abandonarla luego de las insistentes formas que las autoridades italianas intentaron desalojarlo.

Mauro Morandi llegó en 1989 a Budelli, una isla desierta en el norte de la región de Cerdeña, perteneciente al país europeo.

“Después de 32 años aquí, me da mucha pena irme. Me han dicho que tienen que hacer obras en mi casa y esta vez parece que es de verdad”, dijo Morandi al medio The Guardian.

El hombre finalmente cedió a las presiones de las autoridades del Parque Nacional de La Maddalena, que hace años han estado intentando desalojarlo, con el argumento de que construyó su casa sin los permisos necesarios.

Su historia

Morandi es conocido como el ‘Robinson Crusoe’ italiano. Llegó a Budelli luego que su catamarán tuviera un percance y los vientos lo arrastraron hasta esa isla.

Al enterarse de que la persona encargada de cuidar el lugar dejaría su puesto en dos días, Morandi no lo pensó dos veces y se ofreció para ser el único habitante del lugar, ya que hace tiempo estaba hastiado de la sociedad.

Durante años, Morandi protegió la isla sin problemas, despejando sus caminos, manteniendo sus playas vírgenes y enseñando a los excursionistas de verano sobre su ecosistema.

Pero su papel se vio amenazado cuando la empresa privada propietaria de la isla quebró. Los planes para venderlo en 2013 a Michael Harte, un empresario de Nueva Zelanda que se comprometió a mantener a Morandi como cuidador, se vieron frustrados en medio de protestas y una intervención del gobierno italiano. En 2016, un juez de Cerdeña dictaminó que la isla volviera a estar en manos públicas.

En 2016 las autoridades italianas ya habían intentado desalojar a Morandi, sin embargo, una petición popular firmada por 18.000 personas logró evitar el desalojo.

Ahora, la vida de Morandi será muy diferente en la ciudad. Según él mismo contó a The Guardian, vivirá a las afueras de la ciudad principal “así que sólo iré allí para comprar y el resto del tiempo me mantendré al margen. Mi vida no cambiará demasiado, seguiré viendo el mar”.

Según relató, también conoció a una persona y cree que se ha enamorado, lo que considera una buena razón para comenzar de nuevo.