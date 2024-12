Una mujer vivió un gran susto, luego de que abriera la puerta del estacionamiento de su casa en Australia, y apareciera una intimidante serpiente que estuvo cerca de alcanzarla.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde la mujer, llamada Rachel Jolley, se disponía a entrar a su “garaje”.

Fue en ese momento que apareció el enorme reptil colgando, tratando de acercarse a la mujer, quien inmediatamente corrió hacia un lado, evidentemente asustada.

Según una entrevista con el medio australiano Today, Rachel estaba acostumbrada a ver estos intimidantes reptiles por los alrededores de su casa, sin embargo, en aquella oportunidad la pitón si logró asustarla.

Snake surprise 🐍 An Australian woman got one of the frights of her life when she opened her garage door and a massive carpet python swung down from above. pic.twitter.com/KpzyEUVH1D

— AccuWeather (@accuweather) November 27, 2024