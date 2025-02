San Valentín se acerca y es el momento perfecto para disfrutar del romance en la pantalla grande o chica. Desde comedias llenas de clichés como "Cómo perder a un hombre en 10 días" y "Los fantasmas de mi ex", hasta clásicos como "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuestión de tiempo", hay opciones para todos los gustos. Películas como "10 cosas que odio de ti", "Diario de una pasión" y "Ghost: la sombra del amor" exploran el amor en sus diversas facetas, mientras que episodios especiales de series como Friends, How I Met Your Mother, The Office y Grey’s Anatomy capturan la esencia del amor en la pequeña pantalla.

El 14 de febrero es el momento perfecto para sumergirse en el mundo del romance cinematográfico. Ya sea que lo celebres con alguien especial, con amigos o solo con un buen tazón de palomitas, en San Valentín hay películas y series de televisión que encapsulan el amor en todas sus formas: desde las risas hasta las lágrimas, desde los encuentros fortuitos hasta las historias que desafían el tiempo.

Películas para maratonear en San Valentín

Si el humor y el romance son lo tuyo, hay títulos que juegan con los clichés del amor y los convierten en comedias irresistibles. “Cómo perder a un hombre en 10 días” (2003), disponible en Netflix, pone a Kate Hudson y Matthew McConaughey en una batalla de ingenio donde ambos tienen segundas intenciones, pero terminan atrapados en un enredo sentimental inesperado. También con McConaughey, “Los fantasmas de mi ex” (2009), disponible en Max, moderniza el clásico de Dickens con un hombre mujeriego que revive sus errores amorosos en un viaje de autodescubrimiento.

Si hablamos de dinámicas inolvidables, “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), disponible en Prime, es un referente eterno sobre la fina línea entre la amistad y el amor. Para quienes creen en el poder del tiempo y las segundas oportunidades, “Cuestión de tiempo” (2013), también en Prime, ofrece una historia emotiva sobre un hombre que puede viajar en el tiempo y decide usar ese don para perfeccionar su historia de amor. Mientras que “Día de los enamorados” (2010), disponible en Apple TV, es el mosaico ideal de romances cruzados que celebra el amor en todas sus versiones.

Quienes prefieren algo con un toque de nostalgia y desencuentros, “10 cosas que odio de ti” (1999), disponible en Disney+, adapta “La fierecilla domada” de Shakespeare a la vida adolescente, con Heath Ledger y Julia Stiles regalándonos una de las parejas más queridas del cine juvenil. En tanto, “500 días con ella” (2009), también en Disney+, nos recuerda que no todas las historias de amor terminan como queremos, pero sí nos dejan enseñanzas.

“Cuatro bodas y un funeral” (1994), disponible en Prime, combina humor británico y romance en una historia encantadora sobre amores inesperados, mientras que “Mi gran boda griega (2002)”, disponible en Netflix, explora con calidez y humor las diferencias culturales y la importancia de la familia en el amor. Y, por supuesto, “El diario de Bridget Jones” (2001), disponible en Prime, sigue siendo un retrato divertido de la vida amorosa caótica de una mujer moderna.

Para quienes buscan emociones intensas, “Diario de una pasión” (2004), disponible en Max, es el epítome del romance, con una historia que desafía el tiempo y la memoria. Y si quieres una exploración más profunda del amor a lo largo de los años, la trilogía “Antes del amanecer” (1995), “Antes del atardecer” (2004) y “Antes de la medianoche” (2013), disponibles en Prime, ofrece una visión íntima y realista sobre el amor en distintas etapas de la vida.

El romance de cuento de hadas también tiene su espacio en la gran pantalla de la mano de Julia Roberts. “Un lugar llamado Notting Hill” (1999), disponible en Max, nos regala la fantasía de un amor improbable entre una estrella de cine y un librero común. “Mujer bonita” (1990), disponible en Disney+, transformó la historia de la cenicienta moderna en un clásico, y “La boda de mi mejor amigo” (1997), también en Max, desafía las reglas de la comedia romántica con una mujer dispuesta a todo por no perder al amor de su vida.

Finalmente, el amor que trasciende la vida y la muerte también tiene su espacio en esta lista. “Un ángel enamorado” (1998), disponible en Apple TV, muestra la historia de un ser celestial dispuesto a renunciar a todo por amor. “Siempre el mismo día” (2011), también en Apple TV, nos sumerge en un romance marcado por la distancia y el paso del tiempo. Y “Ghost: la sombra del amor” (1990), en Netflix, sigue siendo la prueba de que el amor verdadero nunca desaparece, con la icónica escena de la cerámica que sigue derritiendo corazones.

Episodios de TV para disfrutar en San Valentín

Si en lugar de películas prefieres episodios temáticos de tus series favoritas, también hay opciones ideales para celebrar el amor en la pantalla. Friends (Temporada 1, episodio 14), disponible en Max, presenta “The One with the Candy Hearts”, donde Phoebe, Rachel y Mónica intentan cambiar su suerte en el amor. Por su parte, How I Met Your Mother (Temporada 1, episodio 16), disponible en Disney+, nos recuerda que el amor a veces implica tomar decisiones difíciles en el episodio “Cupcake”.

En The Office (Temporada 2, episodio 16), disponible en Netflix, el episodio “Valentine’s Day” retrata cómo la festividad puede ser un caos dentro de la oficina, y Grey’s Anatomy (Temporada 8, episodio 14), con “All You Need Is Love”, disponible en Disney+, muestra las distintas formas en que los médicos del Grey Sloan Memorial experimentan el amor.

The Simpsons, disponible en Disney+, tiene dos episodios ideales para la fecha: “I Love Lisa” (Temporada 4, episodio 15), donde Ralph Wiggum protagoniza una adorable historia de enamoramiento infantil, y “Así como éramos” (Temporada 2, episodio 12), que explora un amor del pasado de Homero y Marge.

Modern Family (Temporada 1, episodio 15), disponible en Disney+, con “My Funky Valentine”, muestra cómo el romance puede tomar giros inesperados incluso después de años de relación. Y para quienes buscan una visión más futurista del amor, San Junipero (Black Mirror, Temporada 3, episodio 4), disponible en Netflix, explora la posibilidad de la vida después de la muerte y como el amor desafía las leyes del tiempo y el espacio.