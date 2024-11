Durante este 20 de noviembre, Manuel Monsalve llegó hasta el Centro Penitenciario de Rancagua, en la región de O’Higgins, la cárcel donde cumplirá prisión preventiva tras ser imputado como culpable de los delitos de violación y abuso sexual.

En conversación con Radio Bio Bio, un exinterno de la mencionada cárcel, reveló cómo es la vida al interior del centro controlado por Gendarmería, específicamente en el módulo 86, que albergará al exsubsecretario de Interior.

¿Qué comen, cómo comparten, qué distracciones hay dentro de la cárcel de Rancagua, cómo pasan el tiempo, cómo van al baño o si comparten entre internos de otro módulo?

Así es la vida en la cárcel de Rancagua, según un ex interno

RBB llegó hasta el Centro Penitenciario de Rancagua, ubicado en la zona noroeste de la capital de la región de O’Higgins, donde entrevistó a un exreo, que salía de la cárcel tras cumplir condena.

En su interior, Manuel Monsalve debería cumplir con los mismos horarios y rituales que el resto de los presos del CP: “A las 09:00, más o menos, sacan a todos los presos desde la celda hacia el patio. En el patio es del diámetro de una cancha de babyfútbol, y ahí están todo el día hasta las 17:00 horas más o menos”, explicó.

Después de esa hora, los internos vuelven a ser contados y los trasladan nuevamente a sus dormitorios, los “que están habilitados para dos personas en ese momento”.

Sobre las actividades diarias, “hay canchas de baby fútbol. Uno puede jugar baby. Uno se puede jugar un pimpón. Puede jugar a las cartas”, añadió.

Según dijo, el comedor tiene 14 mesas. “Generalmente, se hacen grupos adentro donde uno comparte con los que se siente más cómodamente. Entonces ahí uno puede interactuar de diferente manera de acuerdo a de acuerdo a su gusto”.

Un almuerzo menos que normal: “es una cárcel”

Dentro de la cárcel de Rancagua se sirven 3 comidas al día, según la fuente, todo, en las clásicas bandejas-plato, las que tienen espacios especiales para la comida.

Primero el desayuno, a eso de las 9:00 horas, que se sirve con una leche y un pan acompañado con diferentes ingredientes dependiendo del día. Lo que lleva en su interior, es “relativo”, afirman, “puede ser un pan con mermelada con un huevo”.

Luego, almuerzo y cena, conforme a lo detallado, no suelen tener acompañamientos y comúnmente, son legumbres.

“Consiste en dar un pan más una comida tipo cena. Puede ser puré, pero todo muy limitado. O sea, si es puré, es puro puré, no hay acompañamiento, no hay nada. Si es legumbre, es solamente legumbre, si es carbonada, solo eso. No sale casi nada de carne, es una cárcel”.

El comedor tiene su propia entrega de alimentación, que es una ventanilla más o menos de unos 30 centímetros de ancho por un metro de alto. Ahí se les entregan las comidas a los internos, a manos de las personas que trabajan adentro de la cárcel, que son los mismos prisioneros que por conducta pueden trabajar dentro de la cárcel.

¿Cómo son las celdas dentro de la cárcel de Rancagua?

“Las celdas son más o menos de unos tres metros de largo por unos dos de ancho, más o menos, yo creo. Donde hay un camarote para dos camas, con una mesa empotrada en el suelo”, dijo el hombre que salía de cárcel a RBB.

¿Y el baño? Este está dentro de la misma celda, donde hay una taza, un lavamanos y la ducha. “Todo junto. Ahí, todo. Entonces ahí uno hace sus necesidades dentro de del espacio que uno tiene”.

“Cada módulo tiene su propio patio, sus propias reglas, sus propias normas, porque generalmente dentro de cada módulo se forman ciertos liderazgos de personas que toman el mando. Entonces ahí uno tiene que adaptarse a las condiciones en que está el módulo“.

Debido a lo anterior, los presos interactúan dentro de su propio módulo. Sin embargo, hay excepciones, como cuando salen por visitas familiares o de abogados, o cuando deben asistir a la enfermería o toma de remedios. Pero esos casos son “fortuitos”.

“Los espacios libres no se comparten, y el módulo 86 donde está Manuel Monsalve, por lo general, es donde llegan todos los famosos. No está exento de conflictos porque ahí hay violadores, hay asesinos, por ejemplo. Pero son los de menos riesgo”, cerró.