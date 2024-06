El consumo de electricidad es una de las principales preocupaciones de las familias durante los meses de otoño e invierno. Para la mayoría, el aumento en la boleta de la luz a fin de mes no pasa desapercibido, y se espera que aumente de cara a la inminente alza a contar de julio.

En ese sentido, existen ciertas prácticas que permiten amortiguar, hasta cierto punto, el costo de la energía en el hogar. Algunas de las más conocidas son, por ejemplo, evitar el consumo fantasma, que consiste principalmente en desenchufar aquellos aparatos eléctricos mientras no se están utilizando.

Otro elemento que incide en las cuentas de la luz son tener en cuenta el horario de punta, momento del día en que el consumo sale más caro.

¿Cuál es el horario de punta de la luz en invierno?

Entre las 18:00 y las 22:00 horas del día, entre los meses de abril a septiembre, es cuando la electricidad sale más costosa. Lo anterior, exceptuando sábados, domingos y festivos.

Como se señaló anteriormente, el horario punta busca desincentivar el consumo excesivo de luz durante la temporada. Si bien hay elementos que difícilmente se podrán dejar de utilizar en esa hora por el frío, como las estufas o calefactores, dentro de lo posible sí se recomienda hacerlo con mayor discreción.

Así mismo, apagar las luces de aquellas habitaciones que no se estén utilizando y no ocupar electrodomésticos de alto consumo, como aspiradoras o secadores de pelo, en ese horario.

Por otro lado, aquellas tareas domésticas que puedan realizarse en otro momento del día, como utilizar la lavadora y la secadora, es recomendable posponer para antes o hasta que finalice el horario punta. Lo mismo ocurre con los hornos eléctricos, donde lo más conveniente sería optar por cocinar antes de las 18:00 o después de las 22:00.

Eso sí, cabe mencionar que todos estos consejos dependerán mucho de las capacidades de cada familia. Por ende, quienes no puedan abstenerse de utilizar dichos elementos durante el horario punta, pueden recurrir a otras prácticas para reducir el impacto en la cuenta de la luz.

Consejos para cuidar el consumo de luz en invierno:

— Desconectar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando. No basta con apagarlos, deben estar desenchufados. Esto incluye cargadores, electrodomésticos, aparátos eléctricos, etc. Excepto el refrigerador.

— Verificar el correcto aislamiento del hogar y evaluar la instalación de doble acristalamiento en las ventanas.

— Apagar las luces que no se estén utilizando.

— Utilizar la lavadora con carga completa y con agua fría. Recordar que esta puede llegar a significar “hasta un 11,8% del consumo de electricidad total de tu hogar”, según CGE.

— Mantener los radiadores y sistemas de calefacción limpios y en buen estado de funcionamiento.

Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en las facturas de luz.