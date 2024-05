Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Electoral (Servel) ha publicado la lista final de vocales de mesa para las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores que se celebrarán el domingo 9 de junio, luego de que las excusas legales fueran presentadas por aquellos que no pueden cumplir con esta labor. Si deseas verificar si fuiste convocado como vocal de mesa, puedes hacerlo ingresando a la página web del Servel con tu RUT. Es importante recordar que estas elecciones primarias son voluntarias, por lo que no es obligatorio votar. Aquellos llamados a ser vocales de mesa tienen la obligación de desempeñar dicho rol, ya que no pueden excusarse legalmente en el listado final, de lo contrario, podrían enfrentar multas que van desde las 2 a 8 UTM.