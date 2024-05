Céline Dion, la cantante canadiense cosechadora de éxitos como “My Heart Will Go On” y “The Power of Love”, estrenará un documental donde narrará momentos importantes de su carrera, pero también de cómo cambió su vida tras ser diagnosticada con una dura enfermedad.

Recordemos que la intérprete de “All By Myself” reveló en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida, el cual “se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco, los brazos y piernas”, según reporta el National Center for Advancing Translational Sciences (NIH).

Este diagnóstico la alejó de los escenarios y desde entonces ha tenido breves apariciones públicas. Su nuevo documental contará qué ha estado pasando tras bambalinas estos 2 últimos años.

Qué abordará el documental “I Am: Céline Dion”

Contando la historia de su vida, Céline Dion abre su corazón en el documental “Soy Celine Dion” donde, en el tráiler, se muestran momentos importantes en su carrera, pero se quiebra al hablar del mal neurológico que padece, ya que le impide cantar.

Sin embargo se esfuerza para poder recuperar su vida. “Lo echaba mucho de menos, a la gente, pero no voy a parar, no voy a rendirme”, se le escucha decir en el extracto.

Desde disfrutar con Céline Dion en un paseo por su vestuario de alta costura o los objetos personales en su gira, hasta pasar con ella tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca vista de la estrella.

“I Am: Céline Dion”, el nombre original de la cinta en inglés, abarca más de un año de grabación mientras la legendaria intérprete trabaja sin descanso para lograr vivir una vida abierta y auténtica, a pesar de la enfermedad.

¿Cuándo y cómo verlo?

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar”, asegura una decidida Céline, dispuesta a recuperar su vida después de que la enfermedad la alejase de los escenarios en 2022.

Ahora, sus admiradores podrán conocer qué ha estado sucediendo en su vida en los últimos años, teniendo acceso exclusivo a lo que no se ha visto en las entrevistas que ha dado sobre el tema.

“Soy Céline Dion” llegará a las pantallas el próximo 25 de junio en Prime Video, estando disponible en 240 países.