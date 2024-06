El presidente Gabriel Boric, durante su visita en Francia, exigió a Argentina retirar los paneles solares de una base militar trasandina que se instalaron en suelo chileno en Tierra del Fuego, advirtiendo que si no lo hacen, "lo vamos a hacer nosotros". BioBioChile reportó la controversia relacionada con la instalación del "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1" por parte de la Armada argentina, situado tan cerca del límite con Chile que algunos paneles solares se encuentran en territorio chileno. Tras la posición inicial conciliadora del canciller Alberto van Klaveren, que generó críticas, Boric aclaró que con las fronteras no puede haber ambigüedades y exigió la pronta retirada de los paneles solares, manifestando que si no lo hacen, Chile lo hará. A pesar de la excelente relación entre ambos países, Boric enfatizó en respetar las fronteras y buscar una solución sin tensiones adicionales.

El presidente Gabriel Boric, de visita en Francia, le señaló a Argentina que debe retirar los paneles solares de una base militar trasandina que se instalaron en suelo chileno, esto en Tierra del Fuego. En caso de no hacerlo, “lo vamos a hacer nosotros”.

Fue BioBioChile el medio que reportó la polémica situación. Se trata de la instalación del “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1” por parte de la Armada argentina.

Este se ubica muy cerca del límite con Chile, tan cerca que algunos de los paneles solares de la base militar están en suelo chileno.

En un primer momento, el canciller Alberto van Klaveren señaló que se buscaría una rápida solución al problema y que “a veces se producen este tipo de errores… creemos que se trata de un error, obviamente de buena fe”.

Sin embargo, la posición generó críticas que exigían una respuesta más enérgica por parte del Gobierno.

Por ello, este lunes el mandatario señaló que “tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades”.

“Es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, agregó.

“Me imagino que no vamos a tener problemas”

Fue el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, quien dijo que para retirarlos se debía esperar hasta el verano.

Sobre ese punto, Boric indicó que “se lo comenté al presidente (Javier) Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto… Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. E insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones, ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio”, agregó.

Luego, insistió que “o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad, pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito. Esto es la medida en que se soluciona la brevedad”.