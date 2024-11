Fundada por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, Bluesky ha estado en desarrollo durante varios años, pero a principios de 2024, dio un paso importante al abrir su plataforma a todos los usuarios sin necesidad de invitación. Esto marcó un antes y un después, con un notable aumento en el número de usuarios tras esta liberación.

Aunque la plataforma ya había generado atención antes de esa fecha, como mencionamos, fue en febrero de 2024 cuando se convirtió en accesible para cualquiera que quisiera unirse, y desde entonces ha visto un crecimiento explosivo, especialmente tras las controversias que, a menudo, rodean a X (ex Twitter) bajo la gestión de Elon Musk.

Bluesky comenzó como un proyecto de Jack Dorsey, cofundador de Twitter, quien lo inició en 2019. Aunque fue concebido como una empresa independiente desde 2021, Bluesky mantuvo inicialmente un acuerdo de servicio con Twitter. Sin embargo, tras la compra de Twitter por Elon Musk en 2022, Bluesky rompió oficialmente ese vínculo y continuó su tarea de crear una plataforma para conversaciones públicas descentralizadas.

“Bluesky es la red social como debería ser. Encuentra tu comunidad entre millones de usuarios, da rienda suelta a tu creatividad y vuelve a divertirte” es la descripción inicial que aparece cuando uno ingresa a la página oficial de Bluesky.

me watching Bluesky's user count grow by another million in a day

hello and welcome to all 19M of you! 🥳

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) 17 de noviembre de 2024, 23:51