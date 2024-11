El medio inglés The Guardian anunció que dejará de publicar contenido en X, anteriormente conocida como Twitter, por considerar que se transformó en una “plataforma tóxica” al servicio de su propietario, Elon Musk.

A través de una editorial, titulada “Por qué The Guardian ya no publica en X”, el periódico británico señaló que el magnate de origen sudafricano usa la red social para “moldear el discurso político” de la ciudadanía.

“Creemos que los beneficios de estar en X son abrumadoramente inferiores a los aspectos negativos y que los recursos (destinados a esta red social) podrían servir para promover nuestro periodismo en otros lugares”, manifestó.

Junto con explicar que habían estado analizando esta decisión desde hace un tiempo, The Guardian indicó que el “contenido inquietante” que los usuarios suben a X incluye “teorías de la conspiración de ultraderecha y racismo”.

