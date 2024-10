Más problemas para X (antes Twitter). Bluesky, la red social que emerge como una alternativa a X, anunció a través de su propia plataforma que en solo 12 horas logró que más de 100 mil personas se registraran. Poco después, confirmaron que al final del día la cifra había aumentado a medio millón de nuevos usuarios.

Pero, ¿a qué se debe esta migración masiva? Nuevamente, Elon Musk parece estar detrás del éxito de Bluesky, ya que un día antes de que se sumaran esos nuevos usuarios, X publicó una medida que no fue bien recibida y que parece ser la causa principal de este aumento de nuevos usuarios en la red social de la ‘mariposa’.

If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.).

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.

El propósito de bloquear a alguien en una red social es claro: evitar cualquier interacción o rastro de esa persona o cuenta por distintos motivos. Sin embargo, X parece tener otra visión. A través de un tuit, la plataforma anunció que próximamente lanzarían un cambio radical en la función de bloqueo.

“Si tus publicaciones están configuradas como públicas, las cuentas que hayas bloqueado podrán verlas, pero no podrán interactuar (dar me gusta, responder, volver a publicar, etc.)”, publicó X. Esta noticia no fue bien recibida por los usuarios, quienes manifestaron su descontento con una migración masiva hacia la competencia.

Desde X, explican que hay una razón detrás, y es que según la compañía, se busca mayor transparencia. Afirman que “hoy en día, los usuarios pueden usar el bloqueo para compartir y ocultar información dañina o privada sobre las personas que han bloqueado”, y con esta actualización, se podrá ver si ocurre tal comportamiento.

Today, block can be used by users to share and hide harmful or private information about those they’ve blocked. Users will be able to see if such behavior occurs with this update, allowing for greater transparency.

Tras el reciente conflicto de Elon Musk con la justicia de Brasil, que ordenó la suspensión de X en el país, dos redes sociales se vieron beneficiadas: Threads y Bluesky. Ambas experimentaron un aumento significativo de usuarios brasileños durante los días en que se anunció la prohibición de X.

Bluesky, en un comunicado del 4 de septiembre, informó que en los últimos días había alcanzado una impresionante cifra de más de 2.6 millones de nuevos usuarios, de los cuales el 85% provenía de Brasil. Esto elevó su base total de usuarios a más de 8 millones en ese momento.

What a week! In the last few days, Bluesky has grown by more than 2.6 million users, over 85% of which are Brazilian.

Welcome, we are so excited to have you here!

Here are answers to some common questions about Bluesky:

— Bluesky (@bsky.app) 4 de septiembre de 2024, 13:26