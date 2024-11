Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los diarios La Vanguardia y The Guardian anunciaron que dejarán de compartir contenido en la plataforma X debido a la proliferación de desinformación desde que Elon Musk tomó el control de la antigua Twitter. Ambos medios señalaron que X se ha convertido en un espacio para teorías de la conspiración y desinformación, lo que dificulta la difusión de noticias verídicas. The Guardian, que cuenta con más de 80 cuentas y 27 millones de seguidores en la plataforma, resaltó que los beneficios de estar en X ya no compensan los aspectos negativos, y prefieren promover su periodismo en otros lugares. Desde la adquisición de Twitter por parte de Musk, se despidió a un gran número de trabajadores, eliminando el departamento de moderación de contenidos y provocando la salida de importantes anunciantes. A pesar de esto, ambos medios aclararon que sus periodistas y empleados son libres de seguir utilizando la plataforma siempre y cuando respeten las normas de contención y los derechos humanos. Por su parte, The Guardian instó a su audiencia a visitar su sitio web oficial para apoyar su trabajo periodístico.