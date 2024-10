Durante parte de la pandemia de covid-19, los medicamentos Wegovy y Ozempic conquistaron el mercado de fármacos contra la obesidad. Ambos están basados en la misma sustancia activa, la semaglutida, un antidiabético contra la diabetes del tipo 2 y contra la obesidad. Pero Wegovy y Ozempic fueron concebidos originalmente para usos distintos.

Ozempic fue aprobado inicialmente en 2017 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como droga inyectable para ayudar “a alcanzar niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes del tipo 2, en conjunto con una dieta y ejercicio”.

Wegovy fue aprobado ese mismo año para ayudar a niños a partir de los 12 años y a adultos que sufrían de sobrepeso u obesidad. La semaglutida también puede ser ingerida en forma de pastilla y se vende bajo el nombre de Rybelsus.

Las celebridades pierden peso

Figuras del espectáculo, magnates de la tecnología y personas influyentes en internet han defendido la droga. Entre los usuarios conocidos hay estrellas de cine, músicos y comediantes estadounidenses como Oprah Winfrey, Kelly Clarkson y Amy Schumer.

Elon Musk, el rostro público de la red social X, SpaceX y Tesla, tuiteó en octubre de 2022 que estaba tomando Wegovy cuando alguien le preguntó: “¿Cuál es tu secreto? Te ves en forma, musculoso y saludable”.

Todo este respaldo de esas celebridades a Wegovy y sus productos hermanos ha tenido un impacto social, pero también financiero. Lo que era un fármaco para un mercado médico específico se ha convertido en un fenómeno, visible incluso en las pasarelas de moda.

Novo Nordisk, una empresa farmacéutica danesa, fabrica y comercializa las tres versiones del fármaco. En mayo estaba valorado en 570.000 millones de dólares (510.000 millones de euros), más que todo el PIB de la economía danesa.

¿Cómo funciona la sustancia activa semaglutida?

La semaglutida reduce el apetito imitando a una hormona natural llamada GLP-1, que se produce luego de que ingerimos alimento. Viaja al cerebro para señalar que estamos satisfechos. Y también al sistema digestivo, donde ralentiza el proceso de la digestión.

La semaglutida disminuye los niveles de azúcar en la sangre al ayudar al páncreas a producir más insulina. Este es el mecanismo de Ozempic, usado para tratar a personas con diabetes tipo 2, que no pueden producir suficiente insulina.

“Ozempic también puede reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares en las personas con diabetes”, dijo Penny Ward, médico del Kings College de Londres, a DW. En su uso como medicamento para perder peso, Wegovy solo se recomienda “como adjunto a la dieta y al ejercicio para reducir el peso en pacientes que son muy obesos”, dijo Ward en un correo electrónico en respuesta a DW.

En ensayos clínicos, la mayoría de las personas que tomaron Wegovy perdieron entre 5 y 15 % de su peso corporal luego de 68 semanas de tratamiento. Pero esa droga solo se recomienda a aquellas personas con un índice de masa corporal (IMC) mayor de 30 kg/m2, en las que la obesidad se considera un riesgo para la salud del individuo.

Wegovy no está recomendado para personas clasificadas como “sobrepeso” con un IMC entre 25,0 y 29,9 kg/m2, o aquellas con un “peso saludable”.

Wegovy no se debe tomar por “razones cosméticas”

A Ward y otros expertos en salud les preocupa que el medicamento se esté usando indebidamente como una solución rápida para las personas que intentan adelgazar. Ward dijo que Wegovy “no es un medicamento que deba tomarse por razones cosméticas”.

Los medicamentos Wegovy y Ozempic puede causar una variedad de efectos secundarios, que incluyen náuseas, vómitos, dolor de estómago, cansancio y daño a la función renal.

La mayoría de los síntomas son leves y de corta duración, dijo Simon Cork, fisiólogo de la Universidad Anglia Ruskin, en Reino Unido, pero “pueden ocurrir algunos efectos secundarios graves, como cálculos biliares y pancreatitis”.

Hay reportes sobre otros efectos secundarios más graves, como obstrucciones intestinales, complicaciones en el embarazo y pérdida de la visión. Cork dijo que eso podría deberse a que las personas toman dosis “fuera de los límites clínicos de prescripción médica, ya sea sin licencia o por medios no legítimos”.

Pero los efectos secundarios significan que los medicamentos con semaglutida “solo deben ser tomados por pacientes muy obesos con riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares importantes y solo entonces bajo estrecha supervisión médica”, dijo Ward.

Otros medicamentos para bajar de peso, también en aumento

Los trucos para perder peso que prometen soluciones rápidas tienen una larga historia. Pero han alcanzado un nivel completamente nuevo desde que Ozempic y Wegovy se hicieron populares.

El aumento de la popularidad de estos productos ha provocado que versiones falsas de Ozempic y Wegovy inunden el mercado online, como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los nuevos cócteles de suplementos prometen alternativas “naturales” y “libres de efectos secundarios”.

La última en sumarse a la tendencia es la famosa empresaria Kourtney Kardashian. Kardashian lanzó GLP-1 Daily a través de su marca de suplementos Lemme. Sin embargo, el suplemento no contiene GLP-1 en forma natural o sintética, y no se comporta como la hormona. La cápsula contiene extractos alimenticios de limón, azafrán y naranja.

Se comercializa como “una innovación revolucionaria en la salud metabólica, formulada para aumentar naturalmente la producción de GLP-1 del cuerpo, reducir el apetito y promover una pérdida de peso saludable”. Pero los expertos en salud que contactó DW dudaban de que el suplemento fuera eficaz. Cork dijo que “no había encontrado ninguna prueba convincente”, mientras que Ward dijo que las afirmaciones sobre el producto se basaban en “exageraciones más que en hechos”.

“Es útil tener en cuenta que a los ‘embajadores de marca’ a menudo se les paga por sus servicios de promoción de un producto”, dijo Ward.

“Se hacen muchas afirmaciones, pero ninguna de ellas ha sido revisada o aprobada por una autoridad reguladora y los estudios citados son de calidad limitada. No hay discusión sobre el perfil de seguridad, por lo que no es posible saber si se informó algún efecto secundario”, dijo Ward, y concluyó que no lo recomendaría a un paciente que quiera o necesite reducir el azúcar en la sangre y reducir el riesgo cardiovascular.

Fuentes: Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y páginas de información de Wegovy, Ozempic y Rybelsus.