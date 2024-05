Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Contrario a la creencia popular, el Sol no quema como una hoguera terrestre debido a la escasez de oxígeno en el espacio. En lugar de combustión, el Sol se sostiene por fusión nuclear en su núcleo, generando helio a partir de hidrógeno a temperaturas extremas. Esta reacción no necesita oxígeno y libera una energía masiva que se convierte en luz y calor. Así, el Sol emite radiación que, al interactuar con la atmósfera terrestre, nos brinda calor, demostrando que el Sol no requiere oxígeno para su brillo.