En una reciente entrevista brindada a Televisa y donde abordó, entre otras cosas, su separación de Gerard Piqué, Shakira reveló que tiene “síndrome del impostor”.

La colombiana aseguró que de hecho ha sido capaz de torcerle la mano a este estado mental, pues incluso la ha ayudado a cultivar su carrera.

“Me gusta pensar en lo que falta, porque sufro un poquito de lo que se llama el síndrome del impostor leve. Sufro levemente de síndrome del impostor“, comenzó diciendo.

“Todavía no me lo creo que soy tan capaz como me dicen, tan hábil, tan creativa, o tan inteligente, o tan talentosa, entonces quizás esa pequeña patología me mantiene motivada, queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, agregó.

Sin embargo, la artista aseguró que se trata de una “duda sana” que hasta ahora la ha ayudado: “Tengo una deuda conmigo constantemente de que quiero comprobar si realmente tengo o aún me queda ese talento, si no ha desaparecido”, cerró.

¿En qué consiste el síndrome del impostor de Shakira?

El concepto es usado comúnmente como una manera coloquial para referirse a una persona, mayormente a mujeres, que no confía en sus habilidades y que cuando logra una meta, esta no se debe a sus capacidades sino que a elementos externos.

No obstante, esta no es reconocida como una enfermedad o patología de salud mental por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, el término fue acuñado en 1978 por dos psicólogas clínicas, Pauline Clance y Suzanne Imes, quienes desde ese año desarrollaron múltiples estudios y publicaciones en torno al tema.

Llegaron a ponerle este nombre al trastorno luego de trabajar durante años con mujeres que tenían un éxito laboral y académico importante, pero que aunque se sabían exitosas, vivían con una constante sensación de insatisfacción.

Otras celebridades y talentos reconocidos que aseguran tener el síndrome son Taylor Swift, Michelle Obama, Emma Watson, Natalie Portman, Tina Fey y la modelo Bella Hadid han declarado padecer el trastorno.