Durante marzo hubo un récord de 1.000 atenciones online, un 200% más que el mismo mes del año pasado. De éstas, un 35% estuvo asociada a problemas del estado anímico.

La pandemia ha modificado por completo la vida y especialmente, la forma de relacionarse en sociedad; las cuarentenas, el distanciamiento, la sobrecarga laboral y el deterioro de la convivencia familiar pasan la cuenta y generan estrés a las personas. Pese a aquello, actualmente se dispone de escasa información sobre cómo las restricciones asociadas al encierro están afectando la salud mental de millones de chilenos.

Según la plataforma de atención de psicológica online Psicologíachile.cl, la ansiedad, el estrés y los problemas de pareja son los motivos que lideran por ahora las consultas ligadas a salud mental. En marzo, las atenciones registraron un récord de 1.000 consultas, lo que se traduce en un incremento de un 200% en las prestaciones registradas durante el mismo mes del año pasado.

De ello da cuenta Andrea Trincado, psicóloga y co-fundadora de la plataforma de terapias, quien precisa que casi el 35% de las consultas de marzo de este año estuvieron asociadas a los problemas del estado anímico antes señalados.

“Hemos visto un incremento en este tipo de consultas, que se manifiestan fisiológicamente por medio de alteraciones del sueño o del apetito, dolores de cabeza, estomacales o musculares, sensación de falta de aire, aumento de pulsaciones, miedo intenso, sudor excesivo, entre otros. Nuestro cuerpo exhibe estos síntomas con el propósito de comunicarnos que hemos sobrepasado un límite, activando un mecanismo de defensa para obligarnos a tomar un descanso”, afirma, agregando que si bien el género femenino cuenta con más del doble de posibilidades de padecer trastornos de ansiedad, la pandemia ha equilibrado las atenciones psicológicas entre hombres y mujeres“, explicó.

Bienestar individual y colectivo

En este contexto,se hace vital contar con una red de asistencia psicológica oportuna donde poder comunicarse y recibir una atención rápida en momentos de crisis. Con este propósito, Psicologíachile.cl ha implementado una metodología online que permite recibir consultas 24 horas al día, los siete días de semana.

Al respecto, la experta en salud mental agrega que “lidiar con el estrés asistiendo a una terapia, aunque sea a distancia, fortalece nuestro bienestar individual y colectivamente. De forma complementaria, medidas como tomar pausas para el autocuidado y relajarnos a través de ejercicios de respiración profunda, son de gran ayuda. Otras recomendaciones bastante útiles son buscar espacios para expresarnos emocionalmente y también regular la exposición a noticias relacionadas con el Covid-19”.

Diversos estudios científicos sostienen que la experiencia de una pandemia no se compara con ninguna otra situación de estrés, debido a que no se trata de un acontecimiento único, sino de una experiencia traumática prologada que, a su vez, presenta momentos de crisis agudos. Ante este escenario global, los centros de salud mental a distancia seguirán desempeñado un rol fundamental, entregando atención remota a una mayoría de la población que hoy prefiere no correr riesgos, evitando exponerse a un virus que ya ha cobrado muchas vidas.