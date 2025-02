Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El tenista chileno Nicolás Jarry llama la atención por el uso de parches nasales durante sus partidos, revelando que estos adhesivos tienen un propósito médico. Jarry ha explicado que los parches le ayudan a aumentar el flujo de aire en más del 30%, compensando así problemas respiratorios. Expertos explican que estos dilatadores nasales permiten una mejor inhalación de aire, beneficiando la capacidad física y la sensación de oxigenación. Además, se destaca que aunque son comunes en deportistas, personas no deportistas también puede usarlo, siempre y cuando no tengan alergias a sus componentes. mientras que quienes tengan alguna enfermedad respiratoria, expertos no recomiendan su uso si no son chequeados y recetados por un especialista. Aunque se recomienda no utilizarlos de forma prolongada para evitar posibles efectos secundarios, los parches nasales se presentan como una herramienta útil para mejorar la respiración y el rendimiento deportivo.